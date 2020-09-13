Hulusi Akar ve komuta kademesi Kaş'a gidiyor

Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim sonrası Kaş adasının karşısındaki Yunanistan'a ait Meis adası tartışma konusu olurken, MSB Bakanı Akar ve TSK'nın komuta kademesi bölgeye gidecek.

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, Antalya’nın Kaş Kaymakamlığını ziyaret edecek.

Heyet daha sonra, Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'i anma törenine katılacak.