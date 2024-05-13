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        Haberler Dünya Yunanistan Başbakanı Miçotakis Ankara'da

        Yunanistan Başbakanı Miçotakis Ankara'da

        Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Görüşme saat 15.45'te başladı. 1 yıl içerisinde dördüncü kez bir araya gelen iki liderin görüşmede, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ikili ilişkileri çeşitli boyutlarıyla gözden geçirmesi ve işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımları ele alması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2024 - 15:58 Güncelleme: 13.05.2024 - 17:27
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        Yunanistan Başbakanı Miçotakis Ankara'da
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        Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere Ankara'ya geldi.

        Miçotakis ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 15.08'de Esenboğa Havalimanı'na indi.

        Başbakan Miçotakis'i, havalimanında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara Vali Yardımcısı Murat Soylu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Burak Özügergin, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes ve Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Theodoros Bizakis ile diğer yetkililer karşıladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 15.45'te Miçotakis'i kabul etti. Erdoğan heyetler arası görüşmenin ardından, Miçotakis ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısının ardından Miçotakis onuruna resmi akşam yemeği verecek.

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        ERDOĞAN YUNAN GAZETESİNE KONUŞTU

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'in Ankara'ya gerçekleştireceği ziyaret öncesi Yunanistan'ın Kathimerini gazetesine açıklamalarda bulunmuştu.

        "Kiryakos Miçotakis'in Ankara ziyaretine ilişkin açıklamanızda kendisi ile iki ülke arasındaki ilişkilerin nasıl geliştirilebileceği konusunda görüşeceğinizi belirtmiştiniz. İlişkilerin seviyesinden memnun musunuz? Hedef nedir ve ona nasıl ulaşılabilir?" sorusunu Erdoğan, "Hedef basit; sorunları çözerek dostluğumuzu pekiştirmek, ikili ilişiklerimizin seviyesini tarihte görülmemiş düzeye çıkartmaktır. Bunun için Türkiye olarak son dönemde samimi ve etkin adımlar attık ve buna da devam etmek niyetindeyiz." diye yanıtladı.

        Erdoğan, Türkiye ve Yunanistan'ın sadece aynı coğrafyayı değil, birçoğu tarihsel boyut taşıyan ortak unsurları da paylaştığını kaydederek, "Tabii ki aynı düşünmediğimiz konular bulunuyor, fakat uzlaşabileceğimiz başlıkların da sayısı az değil. Açık yüreklilikle tüm konuları bir arada konuşup çözüm yolunda adımlar atabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

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