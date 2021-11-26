AA

Geçen hafta katıldığı ATP Finalleri sırasında sakatlanarak turnuvadan çekilmek zorunda kalan Yunan tenisçi, sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından hastanedeki fotoğrafını paylaşan 23 yaşındaki tenisçi, sağ dirseğinden ameliyat edildiğini ve kortlardan bir süre uzak kalacağını belirtti.

Yeni sezona hazır hale gelmek için umutlu olduğunu kaydeden Tsitsipas, "Daha mutlu ve sağlıklı bir geleceğe odaklandım. İki hafta sonra Dubai'de sezon öncesi hazırlıklara başlamaya ve Avustralya Açık'a kadar hazır hale gelmeye çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Stefanos Tsitsipas, kariyerinin en iyi grand slam derecesine, bu yıl Fransa Açık'ta finale kalarak ulaşmıştı.