Yumuşacık ve çok lezzetli! Tarçınlı çörek (Cinnamon Roll) nasıl yapılır? İşte tüm püf noktaları ile tam ölçülü tarçınlı çörek tarifi!

ÇÖREKLERİ FIRIN KABINA YERLEŞTİRİN

Yumuşatılmış tereyağını hamurun üzerine eşit şekilde sürün. Ardından esmer şekeri ve tarçını karışımın üzerine serpin ve hafifçe bastırarak tereyağına yapışmasını sağlayın. Hamuru uzun kenarından başlayarak sıkıca rulo haline getirin ve bir kütük oluşturun. Dikiş yerini sıkıştırarak kapatın ve her iki ucundaki pürüzleri kesin. Ruloyu ikiye bölün, ardından her parçayı 7 eşit dilime ayırın.