Yumurta çatlaması nedir, neden olur ve kaç gün sürer?

Yumurta Çatlaması Nedir, Neden Olur Ve Kaç Gün Sürer? Yumurta Çatlaması Belirtileri ve Tedavisi

Kadınlara ovulasyon dönemlerinde yumurta yumurtalıktan dışarıya çıkabilir. Bu dönemde kadınların hamile kalma olasılığı daha yüksek olsa da tedavi gerektiren bir durumdur. Yumurtalama döneminin yaklaşması ile birlikte kadınlarda akıntı artar ve kasıklarda yoğun ağrılar ortaya çıkar. Günlük hayatı olumsuz etkilen bu durumda yumurta çatlayarak dışarıya çıktığı için bir gün içinde canlılığını yitirir. Bu da yumurta çatlaması durumunda hamilelik ihtimalinin sadece bir gün için geçerli olduğunu gösterir. Kadınların merak ettiği yumurta çatlaması hakkında tüm detayları sizler için yazımızda bir araya getirdik.

Yumurta Çatlaması Nedir?

Yumurta anlamına gelen ovulasyon dönemlerinde, yumurta çatlayarak dışarıya çıkar. Bu duruma da yumurta çatlaması adı verilir. Yumurta çatlaması ile birlikte kadınların hamilelik için en verimli olduğu bir günlük bir döllenme süreci başlar. Dışarıya çıkan yumurta bir sperm ile karşılaşırsa hamile kalma oranı çok yüksektir.

Yumurta Çatlaması Neden Olur?

Yumurta çatlamasının neden meydana geldiği merak edilen konular arasında yer alır. Bu duruma sebep olan olay yumurtanın yeterli bir olgunluk seviyesine ulaşması ve burada hipofiz bezinin LH hormonunun salgısının yumurtayı çatlatmasıdır. Yumurta çatlaması özellikle bebek sahibi olmak için tedavi gören kişilere dışarıdan uygulanan bir işlemdir. HCG adı verilen hormon enjeksiyon yolu ile verilir ve yumurta çatlaması gerçekleşir.

Yumurta Çatlaması Kaç Gün Sürer?

Yumurta çatlamasının meydana gelme süresi 24 saattir. Yumurtanın olgunluk seviyesine ulaşması ve çatlaması 5 ila 6 gün içinde gerçekleşir. Bu çatlama işlemi gerçekleştikten sonra 24 saat yumurta canlı kalır.

Yumurta Çatlaması Kasık Ağrısı Yapar Mı?

Yumurta çatlamasının ne belirgin özelliği kasıklarda meydana gelen ağrılardır. Folikul sıvısı yumurtayı taşır ve karın kısmının iç tarafında çatlama ile birlikte irritasyon meydana gelir. Bu da kasık ağrısına sebep olur. Kasık ağrısı yaklaşık 1 gün hissedilir.

Yumurta Çatlaması Belirtileri

Yumurta çatlaması ile birlikte kadınlarda akıntıda artış görülür.

Kasık bölgesinde uzun ve sancılı ağrılar hissedilir.

Memelerde şişkinlik meydana gelir.

Memelerde hassasiyet ve ağrı görülür.

Karın bölgesinde şişlik meydana gelir.

Yumurta çatlaması ile tat ve koku hassasiyeti artar. Mide bulantısı yoğun olarak hissedilir.

Rahim ağzı açıklığı genişler.

Yumurta Çatlaması Tedavisi

Yumurta çatlamasının tedavi edilmesi gereken bir hastalık olup olmadığı da merak edilir. Yumurta çatlaması bebek sahibi olmak isteyen kadınlarda kullanılan bir tedavi yöntemidir. Burada yumurtaların olgunlaşması ile birlikte çatlaması gerekir. Eğer 20 mm’ye kadar büyüyen yumurtalar çatlamaz ise yumurta çatlatma iğnesi olarak da bilinen ilaçlara başvurulur. Bu ilaç ile birlikte maksimum 40 saat sonra yumurtalar çatlar.

Yumurta Çatlamasından Kaç Gün Sonra Adet Olunur?

Yumurta çatlaması ile birlikte kadıları daha kolay ve hızlı kaldığı bilinmektedir. Ancak yumurta çatlamasının meydana gelmesinin ardından yumurta sadece 24 saat canlı kalır. Bu süre içerisinde döllenme meydana geldiği takdirde hamilelik de gerçekleşmiş olacaktır. Burada merak edilen bir diğer konu ise yumurta çatlamasının ardından reglinin ne zaman başlayacağıdır. Bu süre. 14 gün olarak ifade edilir.