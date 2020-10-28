Malzemelerini hazırladıktan sonra hızlıca yapabileceğiniz, pratikliği sayesinde sizi yormayacak ama bir kâse ile sizi doyurmayı da bilecek enfes bir lezzet yüksük çorba. Geleneksel Türk mutfağının leziz çorbalarından biridir. İsmini mantıların minik minik hazırlanması için, hamuru küçük yuvarlaklar şeklinde kesmek için kullanılan yüksükten alan bu çorba, bazı yörelerde mantı çorbası olarak da anılıyor.
Kaç Kişilik: 4-5
Hazırlama Süresi: 10 dakika
Pişirme Süresi: 20 dakika
Yüksük Çorbası İçin Gereken Malzemeler:
2 yemek kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı tereyağı
3,5 su bardağı dondurulmuş mantı
2 su bardağı haşlanmış nohut
6,5 su bardağı et suyu
3 çay kaşığı kuru nane
2 çay kaşığı tuz
Yüksük Çorbası Yapılışı:
Tereyağını bir tencerede hafif eritin.
Üzerine salçayı ilave edin.
Birkaç dakika kavurun.
Üzerine et suyunu ilave edin.
Kaynamaya bırakın.
Et suyu kaynadığında, içerisine mantıları ve haşlanmış nohutları atın.
Ardından tuz ve naneyi ekleyin.
Mantılar yumuşayana dek pişirin.
Sıcak olarak servis edin.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
Mantıları hazır almak yerine kendinizde evde hazırlayabilirsiniz.
Nohutları da kendiniz haşlayabileceğiniz gibi hazır olarak da satın alabilirisiniz.
Et suyu yerine et bulyon da kullanabilirsiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!