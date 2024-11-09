Muhtar Gündüz, "Özellikle köy ve mezralarımızda sorun ve sıkıntılarını bitirmek için gerekli çalışmalar yapmaya başladık. Sağolsun İl Özel İdare ekiplerimizin emekleriyle yol ve su sorunları azda olsa bitiyor. Bize bu desteklerini eksik etmeyen başta Valimiz Ali Çelik, Kaymakamımız Mustafa Akın ve tüm İl Özel İdaresi ekiplerimize tek tek teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.