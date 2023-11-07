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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yüksekova'da görevli polis memuru trafik kazasında öldü

        Yüksekova'da görevli polis memuru trafik kazasında öldü

        Hakkari Yüksekova'da görevli polis memuru Yavuz Akyüzlü, motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 06:14 Güncelleme: 07.11.2023 - 06:15
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        Yüksekova'da görevli polis memuru trafik kazasında öldü
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görevli polis memuru, motosikletiyle geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, müdürlüğün bünyesinde görevli Yavuz Akyüzlü'nün dün trafik kazası geçirdiği bildirildi.

        AA'nın haberine göre; Akyüzlü'nün kazada hayatını kaybettiğinin belirtildiği açıklamada, "Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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