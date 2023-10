Yüksekova'da gökyüzü paraşütlerle renklendi

"Bu projemiz, gençlerimize yamaç paraşütü yapma ve istihdam imkanı sağlayacak. Dağlarımız huzur buldu, çok şükür. Huzur bulan dağlarımızda gençlerimiz yamaç paraşütüyle uçuyor. Bu da bize ayrı bir heyecan, mutluluk ve güven veriyor. Göreve başladığımız ilk gün 'Yüksekova sporla anılacak' şiarıyla hareket ettik. Yediden yetmişe her yerde ve her evde bizim sporcularımız olacak. İlçemizde her anlamda güzel gelişmeler var. Biz de gençleri kültür, sanat ve spora yönlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."