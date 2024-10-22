Tansiyonu yüksek olanlar için tüketilmesi uygun yiyecekler nelerdir?
Genel sağlık sorunlarından biri yüksek tansiyon sorunudur. Sağlık açısından çok tehlikeli sonuçlara sebep olabilecek bu kronik rahatsızlık, dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de çok yaygın olarak görülmektedir. Peki, yüksek tansiyon hastası olanlar hangi besinleri tüketerek sağlıklarını koruyabilirler? İşte detaylar...
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Yaygın sağlık problemleri arasında yer alan yüksek tansiyon, kontrol altına alınması gereken bir durumdur. Aksi takdirde, hastanın yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir. Böyle bir olumsuz durumla karşılaşmamak için sağlıklı beslenmek şarttır. Yüksek tansiyon hastalarına uygun besinlere haberimizde bakalım.
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1. Yoğurt
Yoğurt, potasyum ve kalsiyum da dahil olmak üzere kan basıncını düzenlemeye yardımcı olan minerallerle dolu, besin değeri yüksek bir süt ürünüdür. Yapılan çalışmalar sonucu, günde üç porsiyon süt ürünü tüketmenin %13 daha düşük yüksek tansiyon hastası olma oranını düşürdüğü açıklandı.
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2. Yağsız etler
Yağsız hayvansal proteinler, yüksek kaliteli protein ve kan basıncı yönetiminde yer alan besinleri sağlayan aşağıdaki et veya kümes hayvanı gıdalarından herhangi birini içerebilir:
- Tavuk göğsü
- Dana filetosu
- Yağsız hindi kıyma
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3. Kivi
Kivi, C vitamini açısından son derece yüksektir ve lif, potasyum ve magnezyum dahil olmak üzere kan basıncının düzenlenmesinde rol oynayan diğer besin maddelerini içerir.
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4. Brokoli
Brokoli, kan damarı işlevini geliştirerek ve vücudunuzdaki nitrik oksit seviyelerini artırarak kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilecek flavonoid antioksidanlarla yüklüdür.
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Haftada dört porsiyon veya daha fazla brokoli tüketenlerin, ayda bir veya daha az brokoli tüketenlere göre yüksek tansiyon olasılığının daha düşük olduğu bulunmuştur.
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5. Yumurta
Yumurtalar sadece besin açısından yoğun olmakla kalmaz, araştırmalar aynı zamanda kan basıncı yönetimi için dengeli bir beslenme planının parçası olabileceklerini de göstermektedir. Yumurta yiyenlerin uzun vadede yüksek tansiyon geliştirme olasılığı da önemli ölçüde düşüktür.
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6. Havuç
Gevrek, tatlı ve besleyici havuç, birçok insanın diyetinde temel bir sebzedir. Havuç, kan basıncını yönetmek gibi çeşitli sağlık süreçlerinde rol oynayabilecek bitki bazlı bileşikler bakımından yüksektir.
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2023 yılında yapılan bir çalışmada, günde yenen yaklaşık her 100 gram havuç (yaklaşık 1 fincan rendelenmiş çiğ havuç) için yüksek tansiyon olasılığının yüzde 10 azaldığı bulunmuştur.
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7. Baklagiller
Baklagiller, magnezyum ve potasyum gibi kan basıncını düzenlemeye yardımcı olan besinler açısından zengindir. Çok sayıda gözlemsel çalışma, baklagillerin yüksek tansiyon seviyelerini düşürmeye yardımcı olabileceğini göstermektedir.
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Baklagiller şunları içerir:
- Mercimek
- Fasulyeler
- Bezelye
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8. Kuruyemişler ve tohumlar
Kan basıncını düşürmeye odaklanan dengeli bir diyetin parçası olarak yenebilecek kuruyemiş ve tohum örnekleri şunlardır:
- Kabak çekirdeği
- Keten tohumu
- Chia tohumu
- Antep fıstığı
- Ceviz
- Badem
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9. Yağlı balıklar
Yağlı balıklar, kalbe önemli faydaları olan omega-3 yağları için mükemmel bir kaynaktır. Bu yağlar iltihaplanmayı azaltarak kan basıncı seviyelerini düşürmeye yardımcı olur. Balık dahil olmak üzere diyetteki daha yüksek omega-3 yağ seviyeleri, kalp hastalığı veya diyabet öyküsü olmayan genç yetişkinlerde yüksek tansiyon riskini de azaltmaya yardımcı olur.
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10. Narenciye meyveleri
Turunçgiller kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir. Yüksek tansiyon gibi kalp hastalıkları için risk faktörlerini azaltarak kalbinizi sağlıklı tutmaya yardımcı olabilecek vitaminler, mineraller ve bitki bileşikleri ile yüklüdürler.
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Turunçgiller şunları içerir:
- Greyfurt
- Portakal
- Limon
Kaynak: Healthline
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