Yabancıların kartlı alışverişi dörde katladı

Türk Lirası'nda yaşanan sert değer kaybı, Türkiye'de yabancı kredi kartlarıyla yapılan işlem sayısını uçurdu.
Bankalararası Kart Merkezi'nin verilerine göre, 2021 yılı ocak ayında yabancı kredi kartlarıyla 2.58 milyon kez alışveriş yapılırken, ekim ayında bu sayı 10 milyona dayanarak 9.88 milyona ulaşarak yıl başından bu yana yaklaşık dört kart arttı.
Yılın ilk 10 ayında alışveriş bazında toplam işlem tutarı 57.65 milyar TL olurken, bir önceki yılın aynı dönemindeki 18.8 milyar TL'lik alışveriş miktarı 3 katın üzerinde artmış oldu.
Öte yandan, TL bazında alışveriş miktarı artsa da döviz cinsinden karşılığı düşüşünü sürdürüyor.
Geçen yıl ekim ayında 207 dolar olan işlem başına harcanan bu yılın ekim ayı itibarıyla 115 doların altına indi. BKM'nin son çeyrek verilerini açıklamasıyla bu rakamın 100 doların altına inmesi muhtemel.
Hatırlanacağı üzere Türkiye'deki mal ve hizmetlerin ucuzlaması nedeniyle komşu ülkeler başta olmak üzere sınır şehirlerine alışveriş yapmaya gelen sayısı hızla artıyor.
AKIN AKIN EDİRNE'YE GELİYORLAR
Bilhassa Edirne'de Cuma günü kurulan pazarlar Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen turistlerin akınına uğruyor.
Döviz kuru farkı dolayısıyla kendi araçları ya da turlar ile sabahın erken saatlerinden itibaren kente gelen turistler, gıdadan giyeme, ayakkabıdan çantaya, monttan kabana kadar her türlü ihtiyacını Edirne’den karşılayarak bavullarla ülkelerine dönüyor.
1 Leva'nın 10 Türk Lirası'na gelmesiyle, Bulgaristan'dan gelen turistler Edirne'den ilaç alışverişine de başlamıştı. Edirneli eczacılar, Bulgaristan vatandaşlarının aspirine yoğun ilgi göstermesi nedeniyle aspirin ve soğuk algınlığı ilaçlarında son ayların en fazla satışını gerçekleştirdiklerini aktarmıştı.
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