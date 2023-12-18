Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Onvo Büyükçekmece Basketbol: 64-78 (MAÇ SONUCU)
Onvo Büyükçekmece Basketbol, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında konuk olduğu Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 78-64 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 12'nci haftanın son maçında Onvo Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 78-64 yendi.
Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Kaan Büyükçil, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Kerem Yılmaz
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Mason 24, Bleijenbergh 12, Lomazs 7, Çağatay Özkan, Ragıp Berke Atar 2, Muhaymin Mustafa, Hudson 16, İsmail Karabilen, Pecarski 3
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Reed 8, Perez 28, Upson 16, Erdi Gülaslan 2, Bruinsma 9, Ray 9, Can Kurt, Leon Apaydın 2, Emircan Koşut 4, Yesukan Onar, Ata Kahraman
1. Periyot: 17-18
Devre: 30-35
3. Periyot: 46-49
Beş faulle çıkan: 38.56 Bleijenbergh (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)