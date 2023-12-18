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        Haberler Spor Basketbol STBL Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Onvo Büyükçekmece Basketbol: 64-78 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Onvo Büyükçekmece Basketbol: 64-78 (MAÇ SONUCU)

        Onvo Büyükçekmece Basketbol, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında konuk olduğu Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 78-64 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 22:57 Güncelleme: 18.12.2023 - 22:57
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        Büyükçekmece deplasmanda kazandı!
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 12'nci haftanın son maçında Onvo Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 78-64 yendi.

        Salon: Pamukkale Üniversitesi

        Hakemler: Kaan Büyükçil, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Kerem Yılmaz

        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Mason 24, Bleijenbergh 12, Lomazs 7, Çağatay Özkan, Ragıp Berke Atar 2, Muhaymin Mustafa, Hudson 16, İsmail Karabilen, Pecarski 3

        Onvo Büyükçekmece Basketbol: Reed 8, Perez 28, Upson 16, Erdi Gülaslan 2, Bruinsma 9, Ray 9, Can Kurt, Leon Apaydın 2, Emircan Koşut 4, Yesukan Onar, Ata Kahraman

        1. Periyot: 17-18

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        Devre: 30-35

        3. Periyot: 46-49

        Beş faulle çıkan: 38.56 Bleijenbergh (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)

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