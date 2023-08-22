YTÜ'deki tarihi 'fil ahırı' öğrenci kantini oluyor

"BU ESERLERE SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKİYOR"

Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay ise, "Burada yapı ile alakası olmayan eklentiler eklenmiş. Bu da yapıya ağırlık yapıyor. Ayrıca yapının bazı kısımlarında çöpler, bakımsız yerler var ve buralarda da bir temizleme çalışması yapılması gerekiyor. Buranın öğrencilerin zaman geçirdiği bir alan ve kültür sanat merkezi olması gerekiyor. Şu anda çok bakımsız durumda. Buradaki çalışmaların en kısa sürede bitirilip üniversite öğrencilerinin kullanımına açılması gerekiyor. Türkiye´de de en çok tarihi yapının bulunduğu üniversite burası, tam 16 eser var. Burası çok güzel bir kampüs, bu eserlerimize sahip çıkmamız gerekiyor" dedi.