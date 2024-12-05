Yozgat'ta "buz" kazaları

Yozgat'ta yollardaki "buzlanma" kazalara neden oldu
Yozgat'ta yollarda oluşan buzlanma kazalara neden olurken, çok sayıda araç yokuşlarda zorlandı. Yozgat Belediyesi ekipleri, bölgede tuzlama çalışması yaptı
Yozgat'ta gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle yollarda oluşan buzlanma kazalara neden oldu.
F.B. idaresindeki otomobil, eski Hastane Caddesi'nde N.S.'nin kullandığı otomobille çarpıştı..png
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi..png
Sürücüler kazayı yara almadan atlatırken araçlarda hasar oluştu..png
Öte yandan, yollardaki buzlanma nedeniyle çok sayıda araç yokuşlarda zorlandı, kontrolden çıkan bir otomobil kaldırıma çıktı.
Yozgat Belediyesi ekipleri, bölgede tuzlama çalışması yaptı.