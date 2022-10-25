ARKA PLAN RENGİ VİDEOYA GÖRE DEĞİŞECEK

Haftalarca süren testlerden sonra YouTube, uygulamanın arka plan renginin izlediğiniz videodaki renklere uyum sağlaması için "dinamik renk örneklemesi" kullanan yeni bir ortam modu sunuyor.

Videoyu izlerken, video renklerine uygun bir arka plan videoyu çevreliyor. Böylece, zıt renkler kullanıcının dikkatini dağıtmıyor. Bu özellik, karanlık bir tema kullanan herkes için webde ve mobil cihazlarda kullanıma sunuluyor.

Kullanıcıların odak seviyesini artırmak için karanlık temada kullanılan koyu renk paleti, odak seviyesini iyileştirmek adına daha da koyulaştırılacak.