YouTube Music ve YouTube Premium 20 milyon kişiye ulaştı - Haberler

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Google’ın online video ve müzik servisi YouTube Music ve YouTube Premium’un toplam abone sayısı ilk kez açıklandı. Google’ın çatı kuruluşu Alphabet’in finansal sonuçlarının açıklanmasıyla ortaya çıkan detaya göre YouTube Music ve YouTube Premium’un toplam abone sayısı 20 milyona ulaştı.

Alphabet CEO’su Sundar Pichai’nin yatırımcılarla yaptığı toplantıda YouTube Music ve Premium için duyurduğu bu rakam, Google’ın müzik alanında rakiplerinin oldukça gerisinde kaldığını da göstermiş oldu.

Öte yandan yine Pichai’nin açıkladığı verilere göre henüz Türkiye’de bulunmayan YouTube TV ise son bir yılda 1 milyon artışla toplam abone sayısını 2 milyona çıkarmış.

Online müzik uygulamaları arasında İsveç merkezli Spotify, Apple’ın Apple Music ve Amazon’un da Amazon Music servisleri arasında yaşanan rekabet son yıllarda iyice kızışmış durumda.

2019 yılı Eylül ayı verisine göre Spotify’ın 113 milyon ücretli abonesi bulunuyor. Apple Music, Haziran 2019 itibariyle 60 milyon ücretli aboneyi geçti. Pazarın bir diğer oyuncusu Amazon Music ise 55 milyon abone ile Apple’ı yakalamak üzere.

Diğer bir deyişle ücretli abone sayısında YouTube'u Apple ve Amazon üçe, Spotify ise yaklaşık altıya katladı.

Ancak şunu belirtmekte de fayda var; YouTube, geçmişi 2014 yılına dayanan bu servislerinin 2018 yılı ortasında YouTube Music ve YouTube Premium adlarıyla kullanıma sunmuştu. Spotify 2008 yılıında, Apple Music ise 2015 yılında açılmıştı.

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Online müzik pazarının bu 4 büyük oyuncusu, ülke bazında abone rakamlarını açıklamıyor. YouTube Music ve YouTube Premium, 2019 yılının Temmuz ayında Türkiye’de de kullanıma açılmıştı.

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Yurtdışında aylık 9.99 dolardan başlayan YouTube Music ve Premium’daki abonelik ücretleri Türkiye’de ise sadece YouTube Music için 13.99 TL, YouTube Premium için ise 16.99 TL’den başlıyor.

Servisin, 5 kullanıcıya kadar kullanılabilen “Aile Paketleri” ise sırasıyla 20.99 TL ve 25.99 TL. Türkiye'de öğrencilere özel pakette ise aylık abonelik ücretleri yine sırasıyla 6.99 TL ve 9.99 TL olarak uygulanıyor.