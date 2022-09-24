Çinli sosyal medya platformu Tiktok, kullanıcıları için reklamlardan para kazanma fırsatı sunuyor. Dev platform üzerinden para kazanan milyonlarca kullanıcı bulunuyor. Youtube'dan, buna karşı bir hamle geldi ve Youtube, yeni özellikler getireceğini duyurdu. Bu sayede Youtube üzerinden para kazanmanın farklı yolları da olacak. Peki, Youtube üzerinden para nasıl kazanılır? Detaylar haberimizde yer alıyor.

YOUTUBE'DAN NASIL PARA KAZANILIR?

Youtube kullanıcıları şu anda da platform üzerinden para kazanabiliyor. İzlenen ve abonelere sahip olan içerik üreticileri, markalarla reklam anlaşması yaparak para kazanabiliyor.

İkinci bir yol olarak; Youtube İş Ortağı Programı kullanılıyor. Bu program sayesinde videoya içerikle benzer veya kullanıcıların ilgisini çekebilecek reklamlar ekleniyor. Kullanıcılar her reklama tıkladığında video sahibi para kazanıyor. Tabii ki bunun için bazı kurallar var;

- En az bin aboneye sahip olmak,

- Toplamda 4 bin saatlik izlenme süresine ulaşmak,

- Youtube tarafından onaylı bir kullanıcı olmak.

Ancak; Youtube'ın planlarına bakılırsa para kazanmak için farklı yollar da olacak.