Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 28 Temmuz 2023 günü dolmuştan inen ve annesinin yanına gitmek için yolda yürüyen Alperen Yavuz adlı çocuk aniden yere yığıldı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre kanlar içerisinde kalan Alperen Yavuz yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Yorgun merminin omuz bölgesinden girerek kaburgasına saplandığı belirlenen Alperen Yavuz, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde ameliyat edildi.

Olayın aydınlatılması için deliller kısa sürede incelenmesi için kurye ile Ankara Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'na ulaştırıldı. Bulgular üzerinde yapılan incelemede ve mağdurun üzerinden çıkan mermi çekirdeğinin Trabzon Emniyet Müdürlüğü kadrosunda bulunan bekçi H.Ş.'nin silahından çıktığı belirlendi. Jandarma, Alperen Yavuz'u yaralayan silahı kullanan H.Ş.'yi gözaltına aldı.

Jandarma Kriminal Şube Müdürlüğü ekipleri atış bölgesinde bulunan 16 şüpheliden atış artığı tespiti için svap aldı. Olay yerinde atış yaptığı tespit edilen üç kişinin silahlarına balistik inceleme için el konuldu.

Trabzon Ortahisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alperen Yavuz'u yaralayan silahı ateşleyeni bulmak için çalışma başlattı. Alperen Yavuz’un yaralandığı bölgede "Atış İstikameti Belirleme Kiti" ile inceleme başlatan jandarma ekipleri yön istikametinde kuş uçumu 1304 metre mesafede uzaklıkta kız alma töreni olduğunu ve silah atıldığını tespit etti.

BEKÇİ GÖZALTINDA YAŞANANLARI ANLATTI

Gözaltına alınan şüpheli H.Ş. sorguda yaşananları anlattı. Ağabeyinin düğünü öncesinde gelin almak üzere gelinin evine gittiklerini belirten H.Ş., "Gelin evden çıktıktan sonra meşaleler yakıldı. Bu sırada bir şarjör silah sesi duydum. Bu mutluluk üzerine çevredeki insanlar bana, 'Hadi H. sende bir kaç el sık' şeklindeki söylemlerde bulundu. Bunun üzerine evin arkasına geçerek bir şarjör ateş ettim. Bu sırada evin yakınında iki ayrı silah sesi duydum. Kimseyi görmedim. Daha sonra sahil tesislerinde düğüne gittik" dedi.

SAVCI OLASI KAST SUÇUNDAN DAVA AÇTI

Soruşturmayı tamamlayan savcı iddianamede, H.Ş.'nin bir dönem kentte billboardlarda gelişi güzel havaya ateş edilmemesi için uyarı yazılarının yer alması, şüphelinin bekçi olması ve kız alma merasimi sırasında birden fazla sayıda havaya ateş etmesi nedeniyle çevrede yer alan insanlara zarar vereceğini öngörmesine rağmen eylemi gerçekleştirdiğini ileri sürerek şüphelinin eylemi olası kast altında işlediğini belirtti. Savcı asliye ceza mahkemesinde yargılanmasına karar verdiği şüpheli H.Ş.'nin 2 yıldan 6 yıla kadar hapsini istedi.

"5 YILDA 120 KİŞİ YORGUN MERMİ KURBANI OLDU"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de, son yıllarda artış gösteren yorgun mermi isabet etmesi sonucu ölüm olaylarını, yazılı soru önergesiyle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya sordu. Bakan Yerlikaya, Türkiye’de son beş yılda 120 vatandaşın yorgun mermi sebebiyle hayatını kaybettiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yorgun mermiye bağlı olarak son 5 yılda, 6571 şüpheli şahıs hakkında ise yasal işlem yapıldığını belirtti.