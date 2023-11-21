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        Haberler Yaşam Yöresel lezzet! Tadına doyamacağınız kete tarifi!

        Yöresel lezzet! Tadına doyamacağınız kete tarifi!

        Kete, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaygın olarak tüketilen bir hamur işidir. Yumuşacık hamuru ve lezzetli iç harcı ile damakları şenlendiren kete, kahvaltıda, çay saatlerinde veya ana yemek olarak servis edilebilir. İşte nefis kete tarifi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2023 - 15:18 Güncelleme: 21.11.2023 - 15:18
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          Sevilen yöresel tatlardan biri olan kete yapmak için gerekli malzemeler oldukça basittir. Bu malzemeleri kolayca temin edebilir ve kısa sürede lezzetli bir kete yapabilirsiniz. İşte misafirlerinizin bayılacağı kete tarifi...

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          KETE MALZEMELERİ NELERDİR?

          Kete için gereken malzemeler şu şekildedir;

          • 3 su bardağı un
          • 1 su bardağı yoğurt
          • 1 yumurta
          • 1 tatlı kaşığı tuz
          • İç harcı için:
          • 250 gram kıyma
          • 1 adet soğan
          • 1/2 demet maydanoz
          • 1 çay kaşığı karabiber
          • 1 çay kaşığı tuz
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          KETE NASIL YAPILIR?

          • Hamuru hazırlamak için, unu bir kaba alın.
          • Ortasını açın ve yoğurdu, yumurtayı, tuzu ekleyip yoğurmaya başlayın.
          • Azar azar su ekleyerek yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur elde edin.
          • Hamuru 2 bezeye ayırın ve üzerini nemli bezle örtün.
          • İç harcı için, soğanı rendeleyin ve maydanozu ince ince doğrayın.
          • Kıymayı, soğanı, maydanozu, karabiberi ve tuzu karıştırın.
          • Hamurlardan birini açın ve küçük kareler halinde kesin.
          • Karelerin ortasına iç harçtan koyun ve bohça şeklinde kapatın.
          • Ketelerin üzerini yumurta sarısı ile yağlayın.
          • 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin.
          • Piştikten sonra servis edin.
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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