11 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fransız otomotiv üreticisi Renault'un Yönetim Kurulu, daha önce 24 Nisan 2020 olarak planlanan Yıllık Olağan Hissedarlar Genel Kurul Toplantısı’nı, koronavirüs salgını nedeniyle 19 Haziran 2020 tarihine ertelediğini duyurdu. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın detayları, hissedarlara ileri bir tarihte bildirilecek. Alınan karar gereği, kâr paylı hissedarların Genel Kurul Toplantısı'nın ise 12 Haziran 2020 tarihinde yapılacağı bildirildi.
Kurulun, Genel Kurul Toplantısı’nda temettü dağıtılmasını teklif etmeme kararı aldığı da kaydedildi.
Aynı anlayışla Renault Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının, ücretlerinin düşürülmesine karar verdiği ve Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Dominique Senard'ın 2020 yılı ikinci çeyreği için ücretini en az yüzde 25 düşürürken, yönetim kurulu üyelerinin de 2020 mali yılı için huzur haklarının yüzde 25 oranında azaltılmasına oy birliğiyle karar verdikleri açıklandı.
Kesintilerden elde edilecek tasarruf miktarının ise, dayanışma fonuna aktarılacağı bildirildi.
Geçici bir dönem için Renault SA İcra Kurulu Başkanlığını yürüten Clotilde Delbos’un da 2020 yılının ikinci çeyreği için alacağı ücret, en az yüzde 25 oranında azaltdı.
40 fabrikası ve 12 bin 800 satış ve satış sonrası noktası bulunan Renault'un, 180 binden fazla kişiyi istihdam ettiği belirtiliyor.
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