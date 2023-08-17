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        Haberler Magazin Yonca Evcimik, Ortakent'te! Photoshop'suz... - Magazin haberleri

        Yonca Evcimik'in gerçek hali

        Bodrum'da tatil yapan Yonca Evcimik'in sosyal medya hesabından paylaştığı photoshop'lu fit fotoğraflarının aksine fiziği dikkatlerden kaçmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2023 - 08:26
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          Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; uzun süredir yaşamını Bodrum'da sürdüren Yonca Evcimik, Ortakent'teydi.

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          59 yaşındaki Evcimik, yakın arkadaşlarıyla birlikte iskelede yer alan şezlongta güneşlendi.

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          Yonca Evcimik'in sosyal medya hesabından paylaştığı photoshop'lu fit fotoğraflarının aksine fiziği dikkat çekti. Yonca Evcimik'i görenler, "Sosyal medya hesabındaki fotoğraflarda imajının etkisi çok farklıydı" yorumunu yaptı.

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          İşte Evcimik'in sosyal medya paylaşımları...

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