Yonca Evcimik'in gerçek hali
Bodrum'da tatil yapan Yonca Evcimik'in sosyal medya hesabından paylaştığı photoshop'lu fit fotoğraflarının aksine fiziği dikkatlerden kaçmadı
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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; uzun süredir yaşamını Bodrum'da sürdüren Yonca Evcimik, Ortakent'teydi.
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59 yaşındaki Evcimik, yakın arkadaşlarıyla birlikte iskelede yer alan şezlongta güneşlendi.
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Yonca Evcimik'in sosyal medya hesabından paylaştığı photoshop'lu fit fotoğraflarının aksine fiziği dikkat çekti. Yonca Evcimik'i görenler, "Sosyal medya hesabındaki fotoğraflarda imajının etkisi çok farklıydı" yorumunu yaptı.
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İşte Evcimik'in sosyal medya paylaşımları...
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