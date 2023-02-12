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Yolunu kaybeden ekibi köye köpek ulaştırdı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki bir köye yardım götüren Antalya Konyaaltı Belediyesi ekipleri yolu kaybetti; köyde yaşayan bir köpek ekiplere yol gösterdi!

Giriş: 12.02.2023 - 11:22 | Güncelleme: ABONE OL
Yolunu kaybeden ekipleri köye köpek ulaştırdı
HABERTURK.COM

6 Şubat Pazartesi günü gerçekleşen iki büyük depremin de merkezi olan Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki Payamburnu'ya yardım götüren Antalya-Konyaaltı Belediyesi ekipleri yolunu kaybedince ekipleri köye köpek ulaştırdı.

Konyaaltı Belediyesi'nin paylaştığı görüntülerde ekipler, köydeki vatandaşların mahsur kaldığını belirtirken zorlu şartlar nedeniyle yolu bulamadıklarını ve köpeğin yolu gösterdiğini dile getiriyor.

Köpeği takip ederek yolu bulan ekipler daha sonra köye gelirken mahsur kalan vatandaşlara erzak ulaştırdı.

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