6 Şubat Pazartesi günü gerçekleşen iki büyük depremin de merkezi olan Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki Payamburnu'ya yardım götüren Antalya-Konyaaltı Belediyesi ekipleri yolunu kaybedince ekipleri köye köpek ulaştırdı.

Konyaaltı Belediyesi'nin paylaştığı görüntülerde ekipler, köydeki vatandaşların mahsur kaldığını belirtirken zorlu şartlar nedeniyle yolu bulamadıklarını ve köpeğin yolu gösterdiğini dile getiriyor.

Köpeği takip ederek yolu bulan ekipler daha sonra köye gelirken mahsur kalan vatandaşlara erzak ulaştırdı.