Yoldan geçen kuryeyi vurdular! 2 kişi yakalandı, 2 kişi aranıyor

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Karaman'da dün bir iş yerine ateş etmek isterken yoldan geçen kuryeyi tabancayla vurduğu ileri sürülen Yusuf B. ile Mehmet G. polisin çalışması sonucu yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yusuf B. tutuklanırken, Mehmet G. yurt dışı yasağı getirilerek serbest bırakıldı.

MÜŞTERİYE SİPARİŞ GÖTÜRÜRKEN YARALANDI

Olay, dün 12.45 sıralarında Yeni Mahalle Mara yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir markette kurye olarak çalışan Emre Ö., müşteriye sipariş götürürken bir otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı kurye olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerden saldırganların 4 kişi olduğunu belirledi. Yapılan çalışma sonucu olaya karıştığı belirlenen Yusuf B. ve Mehmet G. gözaltına alındı.

2 KİŞİ ARANIYOR

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Yusuf B. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderidli. Mehmet G. ise yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Olaya karışan diğer iki şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.