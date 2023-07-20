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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yoldaki yılanı ezen sürücüye ceza kesildi

        Yoldaki yılanı ezen sürücüye 2 bin 77 TL ceza

        Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, minibüsüyle yılanı ezerek yaralanmasına neden olan sürücü K.Ş.´ye, 2 bin 77 lira idari para cezası uygulandı.

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 11:04
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        Yoldaki yılanı ezen sürücüye ceza kesildi
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        Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, Toprakkale ilçesinde minibüsün ezip yaraladığı yılanın fotoğrafının sosyal medyada yayınlanması üzerine çalışma başlattı.

        Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını inceleyen ekipler, yılanı ezen minibüsün plakasından sürücü K.Ş.´ye ulaştı. K.Ş.'ye Kara Avcılığı Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 2 bin 77 lira idari para cezası kesildi.

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