Yolcu otobüsündeki çuvaldan 23 kilo uyuşturucu çıktı

Malatya'da, yolcu otobüsünde yapılan aramada 23 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişindeki uygulama noktasında şüpheli araçları durdurup, arama yaptı.

Bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, bagajdaki bir çuvalda 6 paket halinde 12 kilo skunk ile 5 paket halinde 11 kilo esrar ele geçirildi.

Uyuşturucuya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan yolcuyu gözaltına aldı.