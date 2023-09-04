Vali Orhan Tavlı ise, yağışın ve selin olumsuz etkilendiği bölgelerde; tüm kamu kurum ve kuruluşlarından 1717 personel, 305 iş makinesi, 138 kamyon ve 206 araçla sahada aktif olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Yoğun yağışın neden olduğu sel ve su baskınında herhangi bir can kaybımız yok. Vatandaşlarımızın yağışın devam etme durumuna karşı herhangi bir olumsuzluğa mahal verilmemesi adına dikkatli olmalarını ve teyakkuz halinde olmalarını diliyorum" diye konuştu.