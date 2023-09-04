Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp
Nevşehir ve Aksaray'da etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, 3 aylık bir bebek ise kayboldu. Bebeği arama çalışmaları devam ediyor... Samsun'da ise temizlik çalışmaları devam ediyor
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Türkiye'yi etkisi altına alan sağanak yağışlar Nevşehir ve Aksaray'da sele neden oldu. Sel nedeniyle Aksaray'da 1 kişi hayatını kaybederken, 3 aylık bir bebek de kayboldu. Bebeği arama çalışmaları devam ediyor.
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Nevşehir'de ise aracın sel sularına kapılması sonucu, araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.
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AKSARAY'DA 1 ÖLÜ, 1 BEBEK KAYIP
Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, kentte kuvvetli yağış nedeniyle oluşan selden 14 kişinin kurtarıldığını, bir kişinin cesedine ulaşıldığını, arama kurtarma ekiplerinin ise bir bebeğe ulaşmaya çalıştığını belirtti.
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Vali Kumbuzoğlu, sel felaketi sonrası kriz masası oluşturulduğunu ve bölgede çalışmaların devam ettiğini söyledi.
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Devletin tüm kurumları ve imkanlarıyla sahada olduğunu aktaran Kumbuzoğlu, şunları kaydetti:
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"İlimiz, Sevinçli ile Gücünkaya köylerinde ve Kireçlik mevkisinde sel afeti meydana gelmiştir. Şu an itibariyle 14 afetzedeye müdahale edilmiş, 13 vatandaşımız taburcu edilmiştir.
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Bir vatandaşın tedavisi devam etmekte olup, hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olay yerinde bir vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir.
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Gelen ihbarlar doğrultusunda bir çocuğumuzun arama çalışmaları da devam etmektedir.
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Aksaray Belediyesi, İl Özel İdaresi, UMKE, AFAD, DSİ, Karayolları, emniyet ve jandarma ile devletimiz tüm kurumları ve imkanlarıyla sahadadır. Arama kurtarma inceleme çalışmaları devam etmektedir.
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Selin yaşandığı ilk dakikadan itibaren kurumlarımız koordineli bir şekilde çalışmalara devam etmektedir. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Hepimize geçmiş olsun."
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NEVŞEHİR'DE 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, içinde bulundukları otomobil ile sel sularına kapılan Şevket Şimşek (62) ile eşi Zöhre Şimşek (60), hayatını kaybetti.
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Olay, saat 20.00 sıralarında Gülşehir ilçesi Tuzköy Mahallesi tuz ocağı mevkisinde meydana geldi. Şevket Şimşek yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken sağanak yağmur başladı. Etkili olan sağanak sele dönüşürken seyir halindeki otomobil de taşkınla sürüklendi.
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Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler çiftin bulunması için çalışma başlattı. Bölgede çalışma yapan ekipler, sel sularına kapılan otomobili boş halde buldu.
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Sel sularında gözden kaybolan Şevket ve Zöhre Şimşek çiftinin cansız bedenleri, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından araçlarına 500 metre uzaklıkta bulundu. Çiftin cenazesi otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.
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SAMSUN'DA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Yağışın ve selin olumsuz etkilediği bölgelere 1717 personel, 305 iş makinesi, 138 kamyon ve 206 araç ile müdahale ediliyor." dedi.
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Samsun'un doğu ve merkez ilçelerini etkileyen, sel ve su baskınlarına yol açan yağışların ardından AFAD İl Müdürlüğünde Vali Orhan Tavlı başkanlığında durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
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Tavlı, AFAD'ın Samsun için verdiği "turuncu" kod uyarısı üzerine çalışmalara başlandığını belirterek, "Samsun Valiliği AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde sahalara yeterli sayıda ekip ve araç görevlendirmesi yapıldı. Yağışın ve selin olumsuz etkilediği bölgelere 1717 personel, 305 iş makinesi, 138 kamyon ve 206 araç ile müdahale ediliyor." diye konuştu.
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Yağışın ilk anından itibaren AFAD İl Müdürlüğünde teyakkuza geçildiğini vurgulayan Tavlı, "112 Acil Çağrı Merkezi’ne intikal eden afet ihbarları geciktirilmeksizin Türkiye Afet Müdahale Planı grubuna bildirildi. İhbarlara yönelik Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı, DSİ, ilçe belediyeleri ve kurumlara ait iş makineleri ve itfaiye ile birlikte olumsuz vakalara karşı derhal müdahale edildi." dedi.
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Vali Tavlı, yoğun yağışın neden olduğu sel ve su baskınında herhangi bir can kaybının olmadığını dile getirerek, "Vatandaşlarımızın yağışın devam etme durumuna karşı herhangi bir olumsuzluğa mahal verilmemesi adına dikkatli olmalarını ve teyakkuz halinde olmalarını diliyorum" dedi.
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Tavlı, "Tüm Samsunlu hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olumsuz hava şartlarının devam etmesi halinde buna karşı kamu kurum ve kuruluşları olarak teyakkuz halinde olacağız" ifadesini kullandı.
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Toplantıya Vali Tavlı'nın yanı sıra Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Vali Yardımcıları Hasan Öztürk ve İbrahim Civelek, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, AFAD İl Müdürü Levent Uçarlı, AFAD Müdahale Dairesi Başkanı Yusuf Aysu, AFAD Arama ve Kurtarma Dairesi Başkanı Recep Şalcı ve kurum müdürleri katıldı.
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