İtalyan lastik üreticisi Pirelli, yol yüzeyiyle ilgili algılanan bilgileri 5G şebekesi üzerinden sürücülere ileten bir lastik geliştirdiğini duyurdu.

Pirelli'nin, Ericsson, Audi, Tim, Italdesign ve KTH ile birlikte gerçekleştirdiği testte, ‘Pirelli Cyber Tyre’ lastiklerle donatılan ve 5G şebekesine bağlı bir otomobilin, lastiklerin algıladığı ‘suda kızaklama’ riskini takip eden bir araca nasıl iletebildiği gösterildi.

Yapılan açıklamaya göre, içinde bir sensör bulunan Pirelli Cyber Tyre, gelecekte lastik modeli, kat edilen kilometre, dinamik yük ve su birikintilerinden zayıf kavramaya kadar yol yüzeyindeki olası tehlike durumları gibi verileri otomobile iletmeyi hedefliyor.

OTONOM ARAÇLARDA YER ALACAK

Bu bilgilerin, otomobilin kontrol ve sürüş destek sistemlerini adapte etmesini, güvenlik, konfor ve performans seviyesini geliştirmesi hedefleniyor.

Aynı bilgilerin, diğer otomobillere ve altyapıya da iletileceleği aktarılıyor.

Öte yandan, Pirelli'nin geliştirdiği lastiklerin geleceğin mobilite ve otonom sürüş sistemlerinde yer alabileceği bildiriliyor.