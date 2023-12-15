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        Haberler Gündem Çevre Şanlıurfa’da yol kenarındaki yavru aslan aranıyor! - En son haberler

        Yol kenarındaki yavru aslan aranıyor!

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yol kenarına bırakıldığı öne sürülen yavru aslanı arama çalışmaları başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 11:29 Güncelleme: 15.12.2023 - 12:26
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        Yol kenarındaki yavru aslan aranıyor!
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        Şanlıurfa'da yavru aslan, Siverek- Şanlıurfa kara yolunun 5’inci kilometresinde bulunan okul kampüslerinin yakınlarında görüldü.

        ÖĞRENCİLER YAVRU ASLANI BULUP HABER VERDİ

        İHA'da yer alan habere göre okul çıkışı öğrenciler yol kenarında yavru bir aslan buldu. Öğrenciler aslanın görüntülerini çekerek yetkililere haber verdi.

        BÖLGEDE YAVRU ASLAN ARANIYOR

        Kısa sürede olay yerine giden yetkililer, çevrede aslanı arama çalışmalarına başladı. Bölgede arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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        #Şanlıurfa
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