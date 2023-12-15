Yol kenarındaki yavru aslan aranıyor!
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yol kenarına bırakıldığı öne sürülen yavru aslanı arama çalışmaları başlatıldı
Şanlıurfa'da yavru aslan, Siverek- Şanlıurfa kara yolunun 5’inci kilometresinde bulunan okul kampüslerinin yakınlarında görüldü.
ÖĞRENCİLER YAVRU ASLANI BULUP HABER VERDİ
İHA'da yer alan habere göre okul çıkışı öğrenciler yol kenarında yavru bir aslan buldu. Öğrenciler aslanın görüntülerini çekerek yetkililere haber verdi.
BÖLGEDE YAVRU ASLAN ARANIYOR
Kısa sürede olay yerine giden yetkililer, çevrede aslanı arama çalışmalarına başladı. Bölgede arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.