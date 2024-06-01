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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yol kenarında ölmüş olarak bulundu! 15 yıl geçti... İş ortağı tutuklandı! | Son dakika haberleri

        Yol kenarında ölmüş olarak bulundu! 15 yıl geçti... İş ortağı tutuklandı!

        Amasya'da, 15 yıl önce öldürülen 46 yaşındaki Mehmet Dönmez, cinayetiyle ilgili kurulan özel ekip tarafından 3 ilde düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Dönmez'in o dönem iş ortağı olan 55 yaşındaki Hakan Beyazkürk tutuklandı. Beyazkürk, "Şüphe üzerine tutuklandım" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 14:41 Güncelleme: 01.06.2024 - 14:42
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        Yol kenarında ölmüş olarak bulundu! 15 yıl geçti... İş ortağı tutuklandı!
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        Amasya'da tüyler ürperten olay, 2009'da Merzifon ilçesinde meydana geldi. Mehmet Dönmez (46) gece saatlerinde yol kenarında başından tüfekle vurulmuş halde bulundu.

        15 YIL SONRA DOSYA TEKRAR AÇILDI

        DHA'da yer alan habere göre ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede Dönmez'in, hayatını kaybettiği belirlendi. 2009'da sonuç alamayan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 15 yıl sonra kurduğu özel ekiple dosyayı yeniden açtı.

        HTS KAYITLARI ANALİZ EDİLDİ

        7 ay önce çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin teknik takibi ve HTS analizleri sonucu iş ortağı Hakan Beyazkürk ile N.B., B.B. ve M.G., 28 Mayıs'ta Merzifon ilçesiyle Samsun ve Mersin’de yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

        MAKTULÜN İŞ ORTAĞI TUTUKLANDI

        Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanıp, sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden iş ortağı Hakan Beyazkürk tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        "KİM ÖLDÜRDÜ POLİS BULACAK BEN DEĞİL"

        Hakan Beyazkürk, cezaevine götürülürken gazetecilerin, 'İş ortağınızı öldürdüğünüz doğru mu?' sorusuna "Doğru değil, hayır, kabul etmiyorum. Kim öldürdü bilemem. Polis bulacak onu ben değil. Şüphe üzerine tutuklandım" yanıtını verdi.

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        #Amasya
        #Son dakika haberler
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