YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? 2024 ÖSYM YÖKDİL/1 sınav sonuçları bekleniyor!
ÖSYM tarafından YÖKDİL sonuçları son dakika haberi olarak resmi siteden duyurulacak. ÖSYM sınav takviminde bulunan bilgiler doğrultusunda YÖKDİL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih için Mart ayı işaret edildi. Yabancı Dil Sınavı'na katılım gösteren adaylar YÖKDİL/1 sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr'den öğrenebilecek. Sınav sonuçları 5 yıl geçerli olacak. Peki YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte ve saat kaçta açıklanır?
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YÖKDİL sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor. Özellikle yüksek lisans başvurusu için tercih edilen Yabancı Dil Sınavı 25 Şubat Pazar günü gerçekleşti. Sınavın hemen ardından adaylar sonuç araştırmalarına başladı. YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur sorusuna yanıt aranıyor. ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinde ekranın açılması bekleniyor. Peki, ÖSYM AİS giriş ekranı ile 2024/1 YÖKDİL sonuç sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar
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YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YÖKDİL sınavında alınan puanlar 5 yıl geçerli olacak. YÖKDİL/1 uygulama sonuçları 15 Mart 2024 tarihinde ilan edilecek.
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YÖKDİL/1 SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Adaylar, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuçlara erişebilecek.
YÖKDİL SINAVI
2024-YÖKDİL/1 sınavı 25 Şubat Pazar günü Lefkoşa, Bişkek ve 81 ilde düzenlendi. 89 sınav merkezinde gerçekleştirilen sınav saat 10.15'te başladı. 13.15'te sona erecek sınavda ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek.
İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Arapçada sadece sosyal bilimler alanında yapılacak sınavda, adaylara 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verildi.
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SONUÇLAR 5 YIL GEÇERLİ
Kağıt tabanlı ve elektronik olarak uygulanan YÖKDİL sonuçları 15 Mart'ta açıklanacak. Sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.