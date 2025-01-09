YÖKDİL başvuruları için son gün! ÖSYM 2025 YÖKDİL/1 başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nasıl ödenir?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1) başvuru tarihleri ÖSYM tarafından yayınlanan 2025 sınav takvimi ile belli olmuştu. Takvime göre, YÖKDİL/1 başvuruları için süreç 9 Ocak Perşembe günü sona eriyor. Adaylar, başvuru işlemlerini saat 23.59'a kadar ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapabilecek. Sınav ise 16 Şubat'ta uygulanacak. Peki ÖSYM kılavuzu ile YÖKDİL/1 başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir? İşte 2025 YÖKDİL başvuru ekranı ve ücreti…
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Yılın ilk YÖKDİL sınavı için başvurular bugün sona eriyor. Henüz başvuru yapmamış olan adaylar, ‘’2025 YÖKDİL/1 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?’’ sorularına yanıt arıyor. ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1), 16 Şubat’ta düzenlenecek. Söz konusu sınava lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile kendisinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılacak. İşte 2025 YÖKDİL başvuru ekranı (ÖSYM AİS) ve ücreti hakkında detaylar…
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2025 YÖKDİL/1 BAŞVURULARI SONA ERİYOR!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2025 sınav takviminde, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1) başvuru tarihlerine yer vermişti.
Takvime göre 3 Ocak’ta başlayan 2025 YÖKDİL/1 başvuruları 9 Ocak Perşembe günü saat 23.59’da sona erecek.
Geç başvurular ise 16 Ocak 2025 tarihinde alınacak.
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2025 YÖKDİL/1 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.
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YÖKDİL/1 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ALES/3 sınavı başvuru ücreti, 750 TL olarak belirlendi. Geç başvurularda ise bu ücret yüzde 50 artışla ödenecek.
Adaylar sınav ücretini aşağıda belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır.
• Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• QNB Finansbank tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılık (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
• ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
• İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı
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YÖKDİL/1 NE ZAMAN?
2025-YÖKDİL/1 Sınavı, 16 Şubat 2025 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak.
Sınav, saat 10.15’de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek.
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