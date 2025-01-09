Yılın ilk YÖKDİL sınavı için başvurular bugün sona eriyor. Henüz başvuru yapmamış olan adaylar, ‘’2025 YÖKDİL/1 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?’’ sorularına yanıt arıyor. ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1), 16 Şubat’ta düzenlenecek. Söz konusu sınava lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile kendisinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılacak. İşte 2025 YÖKDİL başvuru ekranı (ÖSYM AİS) ve ücreti hakkında detaylar…