YÖK, 50 üniversitede daha dijital ve yapay zeka tabanlı programlar açacak

YÖK, 50 üniversitede daha dijital ve yapay zeka tabanlı programlar açacak

YÖKten yapılan açıklamaya göre, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) başarı sıralaması en üstlerde yer alan öğrenciler, YÖKün 2024-2025 eğitim öğretim döneminde 20 üniversitede yeni açtığı yazılım, yapay zeka ve siber güvenlik temelli 70i aşkın ön lisans ve lisans programını tercih etti ve kontenjanları doldurdu.

YÖK, bu sene 50 üniversitede daha dijital ve yapay zeka tabanlı programlar açarak, bu alanlarda program açan üniversite sayısını 70e çıkaracak.

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2024-2025 eğitim öğretim yılında ilk kez öğrenci alan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Siber Güvenlik Mühendisliği Bölümü, YKS başarı sıralamasında ilk 2 binden öğrenci aldı.

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İTÜdeki Siber Güvenlik Mühendisliği programının yanı sıra Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve İTÜde "Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü" ön lisans programları, İstanbul Ticaret Üniversitesinde de "Siber Güvenlik" ön lisans programı bulunuyor.

"AMACIMIZ SEKTÖRE HAZIR ÖĞRENCİLER YETİŞTİRMEK"

Açıklamada, bölümlere ilişkin akademisyen ve öğrencilerin görüşlerine de yer verildi. İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdül Halim Zaim, Siber Güvenlik Mühendisliği Bölümünün gelecek yıllarda daha da ilgi göreceğini ve giriş sıralamasının daha da artacağını belirtti.

Müfredat oluşturulurken sektörle sürekli iletişim halinde olduklarını bildiren Zaim, "İkinci, üçüncü ve dördüncü yıllar için sektör temsilcileriyle ve danışma kurullarımızla temas halinde olup müfredatı geliştirmeye devam ediyoruz. Amacımız, sektöre hazır öğrenciler yetiştirmek. Siber Güvenlik Mühendisliği Bölümünde farklı uzmanlık alanlarının zamanla öne çıkacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Zaim, siber güvenliğin yalnızca özel sektörün değil, devletin ve hatta siber orduların da önemli bir konusu haline geldiğine, bu yüzden insan gücünün yetişmesinin çok önemli olduğuna işaret etti.

"SİBER VATANI KORUYACAK ÖĞRENCİLER YETİŞTİRİYORUZ"

İTÜ Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu Kurucu Müdürü Prof. Dr. Kemal Bıçakçı da Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü Programını tercih eden öğrencilerin başarı sıralamasına dikkati çekti.

Bıçakçı, "Bizi tercih edenler arasında YKS başarı sıralamasında 4 bin 700de bulunan öğrencimiz var. En düşük sıralamadaki öğrencimiz 13 binde. Bu öğrencilerin bir kısmı, bilgisayar mühendisliği veya yüksek puanla öğrenci alan tıp fakülteleri gibi bölümler yerine bizim meslek yüksekokulumuzu seçti. Bu durum, yüksekokulumuzun sektördeki ihtiyaçlara yönelik kaliteli bir eğitim sunduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu. Milli güvenlik açısından "siber vatan" kavramının korunmasının önemini vurgulayan Bıçakçı, "Siber vatanı koruyacak öğrenciler yetiştiriyoruz. Mezunlarımız, kamu ve özel sektörde kolaylıkla iş bulabilir. Özellikle finans sektörü, telekomünikasyon operatörleri ve diğer kritik sektörlerde mezunlarımıza büyük ihtiyaç duyuluyor." ifadelerini kullandı. REKLAM İTÜ Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Suat Terliksiz ise öğrencilerin iki yıllık eğitim süreçlerinde mesleklerine odaklı ve uygulamalı derslerle sektöre hazırlandığını kaydetti. İTÜ Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü Programı birinci sınıf öğrencisi Oğuz Polat, aldığı eğitimin sektöre hazırlanmasında önemli bir rol oynadığını vurguladı. Polat, "Elektrik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünü bırakarak Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü ön lisans programını tercih ettim. Ülkemizde siber güvenlik alanında yeni yeni atılımlar yapılıyor. Bu nedenle mühendislik programını bırakıp iki yıllık bu programı seçtim." açıklamasını yaptı. Aynı bölümde birinci sınıf öğrencisi Alper Bedirhan Mert de yaygın mühendislik bölümleri yerine gelecek vadeden iki yıllık bu programı tercih ettiğini aktardı. Matematik Bölümünden siber güvenlik alanına geçiş yapan İTÜ Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü Programı öğrencisi Semih Kalkandelen ise tercih kararını, geleceğin mesleği olarak gördüğü siber güvenlik alanına duyduğu ilgiyle aldığını belirtti.