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        Haberler Dünya Yoğun kar yağışı etkili oldu! Çin'de iki metro treni çarpıştı, 515 kişi yaralandı

        Yoğun kar yağışı etkili oldu! Çin'de iki metro treni çarpıştı, 515 kişi yaralandı

        Yoğun kar yağışının etkili olduğu Çin'in başkenti Pekin'de iki metro treninin çarpışmasında yaralanan 515 kişi hastanelere kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 12:21 Güncelleme: 15.12.2023 - 13:20
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          Yetkililer, kazanın Pekin'in batı kısmında Changping metro hattının yer üstündeki bölümünde meydana geldiğini açıkladı.

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          Acil sağlık personeli, polis ile ulaştırma ekiplerinin olaya müdahale ettiği ve tüm yolcuların tahliye edildiği belirtildi.

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          Kar yağışıyla kayganlaşan raylarda öndeki metro treninin otomatik fren sisteminin devreye girmesiyle iki trenin çarpıştığı kazada yaralanan 515 kişinin hastanelere kaldırıldığı bildirildi.

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          Yaralılardan 25'inin müşahede altına alındığı ve 67'sinin de tedavisinin sürdüğü ifade edildi.

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          Yoğun kar yağışı, şehirde bazı tren seferlerinin askıya alınmasına ve okulların kapanmasına neden oldu.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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