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        Haberler Bilgi Yaşam YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? YKS ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

        YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? YKS ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınav yerleri sınav tarihi yaklaşmadan önce araştırılıyor. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumdan oluşan YKS, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenleniyor. Peki YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 YKS ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 12:57 Güncelleme: 24.04.2025 - 12:57
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        • 1

          YKS sınav yerleri sorgulanıyor. ÖSYM tarafından sınav giriş belgeleri, adayların T.C. kimlik numaraları ve AİS şifreleriyle ÖSYM’nin resmi sitesi (ais.osym.gov.tr) üzerinden sorgulanabilecek. Sınav giriş belgelerinde okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası yer alacak. Peki YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? YKS ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

        • 2

          YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          YKS sınav yerleri, genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10-14 gün önce ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılıyor. 2025 YKS için sınav yerlerinin 9-11 Haziran 2025 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. Ancak, bu tarih ÖSYM’nin resmi duyurusuna bağlı olarak değişebilir. Sınav giriş belgeleri, adayların T.C. kimlik numaraları ve AİS şifreleriyle ÖSYM’nin resmi sitesi (ais.osym.gov.tr) üzerinden sorgulanabilecek.

          Sınav giriş belgesinde, adayın sınava gireceği okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak. Adayların, sınav günü geçerli bir kimlik belgesi ve sınav giriş belgesiyle sınava katılması zorunlu.

        • 3

          YKS NE ZAMAN?

          24 Nisan 2025 tarihi itibarıyla, 2025 YKS’nin ilk oturumu olan TYT’ye 58 gün kaldı. AYT ve YDT ise bir gün sonrasında, yani 22 Haziran 2025’te yapılacak, bu da 59 gün anlamına geliyor.

          Yükseköğretim Kurumları Sınavı 21 ve 22 Haziran'da yapılacak. Söz konusu sınavın oturum tarihleri ise şöyle;

          YKS 1. oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025

          YKS 2. oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) 22 Haziran 2025

          YKS 3. oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran 2025

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