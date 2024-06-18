YKS gözetmen ücretleri ne kadar ve ne zaman yatacak?
Adayların heyecan içinde beklediği üniversite sınavı 8 - 9 Haziran tarihleri itibarıyla tamamlandı. YKS sınavı sonrasında sınav gözetmenlerinin ne kadar ücret alacağı ve ücretlerin hesaplara ne zaman yatırılacağı merak konusu oldu. İşte 2024 YKS gözetmen ücretleri hakkında güncel bilgiler...
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YKS günü kritik görevler üstlenen gözetmenler, sınav kuralları hakkında üniversite adaylarını bilgilendirdi. Bu kapsamda sınav sonrasında görevlilerin ne kadar ücret alacağı güncel miktarın açıklanıp açıklanmadığı merak konusu oldu. Peki, 2024 YKS sınav görevli ücreti açıklandı mı, ne zaman ödenecek? İşte konuyla ilgili merak edilen sorular ve yanıtları...
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YKS GÖREVLİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?
YKS görevli ücretlerinin yatacağı tarih henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer alacaktır.
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YKS SINAV GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR?
Aşağıdaki hesaplanan rakamlar MEB tarafından yapılacak sınavlarda ödenecek tutarlardır. Ancak değişkenlik gösterebilmektedir;
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Salon Başkanı: 1.057 TL
Gözetmen: 1.025 TL
Yedek Gözetmen: 769 TL
Bina Sınav Sorumlusu: 1.922 TL
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 1.281 TL
Bina Yöneticisi (Okul Müdürü): 1.217 TL
Bina Yöneticisi Yardımcısı (Müdür Yrd): 1.089 TL
Yardımcı Engelli Gözetmen: 1.281 TL
E-Sınav Uygulama Sorumlusu: 961 TL
E-Sınav Salon Başkanı: 833 TL
E-Sınav Gözetmen: 769 TL
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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sınav sonuçları ÖSYM sınav takvimine göre 17 Temmuz 2024 tarihinde erişime açılacak.