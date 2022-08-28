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YKS ek tercih tarihleri ve kılavuzu açıklanıyor! 2022 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, boş kontenjanlar açıklandı mı? Üniversite 2. ek yerleştirme ne zaman yapılacak?

YKS ek tercih tarihleri ve kılavuzu için gözler ÖSYM'de! 2022 YKS ek tercihler ne zaman balayacak?

YKS ek tercih tarihleri ve ÖSYM kılavuzu araştırmaları üniversite kayıtlarının tamalanmasıyla birlikte hız kazandı. 22 ile 26 Ağustos tarihleri arasında tamamlanan kayıt işlemlerinin ardından her hangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar 2.ek yerleştirme ve kontenjanlarını araştırıyor. Geçtiğimiz sene ikinci tercihler 20 ile 23 Eylül arasında alınmıştı. YKS ek tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından öğrencilerin yerleştirme işlemleri tamamlanacak. İşte, 2022 YKS ek tercihleri hakkında merak edilenler...

28.08.2022 - 19:47 | Güncelleme: ABONE OL

  • YKS ek tercihleri başladı açıklaması için binlerce öğrencinin gözü ÖSYM'ye çevrildi. Üniversite kayıt işlemlerinin 26 Ağustos Cuma günü itibariyle sona ermesinin ardından YKS ek tercih tarihleri gündeme geldi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre ön lisans ve lisans bölümlerine yerleşemeyen adaylar, YKS tercih kılavuzu ile 2.yerleştirme başvuru işlemlerini gerçekleştirecekler. 2 yıllık ve ya 4 yıllık üniversiteye yerleşmek isteyen adaylar "2022 YKS ek tercihler ne zaman balayacak, ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, 2.ek yerleştirme ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, ikinci tercihler hakkında tüm merak edilenler...

  • ÜNİVERSİTE KAYIT İŞLEMLERİ TAMAMLANDI!

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtları 22 Ağustos günü başladı. Elektronik kayıt işlemleri 22-24 Ağustos arasında alınırken üniversite kayıt işlemleri ise 22-26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi.

  • YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Geçtiğimiz sene YKS tercih sonuçları 31 Ağustos 2021'de açıklanmış ve ek tercihler ise 20 ile 23 Eylül günleri arasında gerçekleştirilmişti. Üniversite kayıtları 22-26 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. Kayıt işlemlerinin ardından adaylar kontenjan sayısına göre YKS ek tercihlerini gerçekleştirecekler.

    2022 YKS ek tercihlerinin ne zaman yapılacağını dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

  • YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

    Üniversite sınavına katılım sağlayan adaylar YKS tercih işlemlerini 27 Temmuz ile 5 Ağustos günleri arasında gerçekleştirdi. İstediği üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler YKS ek tercih kılavuzu doğrultusunda YKS ek tercihlerini gerçekleştirecek. 2022 YKS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden açıklanması bekleniyor.

  • ÜNİVERSİTE EK TERCİHLERİ NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılan adaylar, YKS ek tercihlerini ÖSYM'nin resmi internet sitesi https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecekler.

    YKS boş kontenjanlar listesi göz önüne alınarak YKS ek yerleştirme işlemleri yapılacak.

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