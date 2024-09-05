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        Haberler Bilgi Yaşam SON DAKİKA: YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı! YKS ek tercih/yerleştirme ne zaman, boş kontenjan ve taban puan, başarı sıralaması belli oldu mu?

        YKS ek tercih ne zaman? 2024 YKS ek yerleştirme/tercih kılavuzu, boş kontenjan ve taban puanları belli mi?

        Üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından milyonların merakla beklediği YKS ek tercih tarihleri belli oldu. ÖSYM tarafından YKS ek yerleştirme tarihleri duyurulurken YKS kontenjanları ve 2-4 yıllık üniversite taban puanları merak ediliyor. YKS tercihlerine göre bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler, ek tercih dönemiyle bir şans daha bulacak. Peki YKS ek tercih ne zaman? ÖSYM ile 2024 YKS ek yerleştirme/tercih kılavuzu, boş kontenjan ve taban puanlar belli oldu mu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2024 - 16:25 Güncelleme: 05.09.2024 - 19:47
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        • 1

          Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih dönemi için tarih araştırmaları başladı. Üniversite kayıt işlemlerinin ardından YKS ek tercih tarihleri, bir üniversiteye yerleşemeyen adayların gündeminde yer aldı. Peki, 2024 YKS ek tercih ne zaman? İşte, YKS ek yerleştirme/tercih kılavuzu, boş kontenjan ve taban puanlar hakkında detaylar

        • 2

          YKS EK TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU

          2024-YKS: Ek Yerleştirme Tercihlerinin Alınması

          2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.

          Adaylar, 2024-YKS Ek yerleştirme için tercihlerini, 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 6 Eylül 2024 tarihinde saat 14.30'da başlayacak, 11 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

          2024-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu’na, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Bu Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Tercih yapacak adayların tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanacak Kılavuz’u dikkatle incelemeleri, tercihlerini Kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

        • 3

          Ek yerleştirme işlemleri, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2024-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu’nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.

          Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

          ÖSYM BAŞKANLIĞI

          2024-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu (Ön Bilgi)

        • 4
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