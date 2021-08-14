2021 YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? Sorusu araştırması çığ gibi büyüyor. Üniversite tercihlerinin 5 Ağustos'ta başlamasının ardından öğrenciler ek tercih başvuru günlerini araştırıyor. İşte YKS ek tercihler hakkında...

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

2021 ÖSYM takvimine göre, YKS tercihleri 5-20 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklar.

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından açıkta kalan kontenjan sayısına göre ek tarihler alınacak. Son süreçte ise YKS ikinci ek yerleştirmelerin yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmezken YKS ikinci ek tercih tarihlerinin ilerleyen haftalarda kesinleşmesi ön görülüyor.

YKS İKİNCİ EK TERCİHLERİ KİMLER YAPABİLECEK?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2021-YKS işlemlerine mahsus olmak üzere, merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacağını, bu ek yerleştirme imkanından Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı asgari 140, Alan Yeterlilik Testleri/Yabancı Dil Testi (AYT/YTD) puanı asgari 170 olan adayların da faydalanabileceğini açıkladı.​

YÖK'ten yapılan açıklamada, 2021-YKS sonuçlarının etraflıca değerlendirildiği ve küresel çapta devam eden Kovid-19 salgınının Türkiye'deki eğitim ve öğretim alanındaki olumsuz etkileri de dikkate alınarak, yükseköğretim kurumlarının mevcut kapasitelerinin en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla yeni kararlar alındığı ifade edildi.

AYT/YDT puanı 180 ve üzerinde olan adayların "merkezi yerleştirme" ve "ek yerleştirme" işlemlerinde puan ve başarı sıralarının korunacağı vurgulanan açıklamada, tercih ve yerleştirme sürecinin daha önce ilan edildiği şekilde tamamlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, 2021-YKS işlemlerine mahsus olmak üzere merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacağı, merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlara verilecek bu ikinci ek yerleştirme imkanından TYT puanı asgari 140, AYT/YTD puanı asgari 170 olan adayların da yararlanabileceği belirtildi.

Böylelikle merkezi ve ek yerleştirme işlemlerinde daha önce ilan edilmiş olan baraj puanlarında herhangi bir değişikliğe gidilmediği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Boş kalan kontenjanlar için ilave bir tercih fırsatı tanınarak TYT Puanı 140 ve üzerinde olan adaylar ile AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar için ikinci ek yerleştirme işlemleri esnasında tercihte bulunma imkanı verilmiştir. Buna göre ikinci ek yerleştirme işlemleri sürecinde TYT puanı 140 ve üzerinde olan adaylar 'önlisans programlarında', AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar 'lisans programlarında' boş kalan kontenjanlara tercihte bulunabileceklerdir."