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YKS başvuru ekranı ve ÖSYM kılavuzu 2022: YKS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar ve nereden yatırılır? Üniversite sınavı ÖSYM AİS başvuru yap

YKS başvuru ekranı ve ÖSYM kılavuzu 2022: YKS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar?

Milyonlarca üniversite adayını ilgilendiren 2022 YKS başvuruları dün başladı. ÖSYM tarafından akşam saatlerinde yapılan duyuru ile beraber 2022 YKS başvuru kılavuzu yayınlandı. Adaylar, üniversite sınavı başvuru işlemlerini ÖSYM AİS YKS başvuru ekranı üzerinden kolaylıkla yapabiliyor. YKS başvuru kılavuzu ile beraber sınav ücreti de belli oldu. İşte, 2022 YKS başvurusu ile ilgili merak edilenler ve ÖSYM AİS başvuru kılavuzu...

12.02.2022 - 11:15 | Güncelleme: GÜNDEM

  • YKS başvuru tarihleri dün akşam itibarı ile başladı. ÖSYM'nin duyurusunun ardından YKS başvuru işlemleri alınmaya başlandı. Adayları ilgilendiren ÖSYM başvuru kılavuzu yayınlandı. YKS başvuru kılavuzu ile beraber üniversite sınav ücreti ile ödenecek bankalar gibi detaylar belli oldu.

    YKS BAŞVURU TARİHLERİ 2022

    ÖSYM kılavuzu ile 2022 YKS başvuru tarihleri duyuruldu. Buna göre, 11 Şubat'ta başlayan başvuru işlemleri, 7 Mart'ta sona erecek. 16-17 Mart tarihlerinde ise geç başvuru yapılabilecek. Adaylar, belirtilen tarihlerde YKS başvurusu işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamak zorunda.

    YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR VE SINAV ÜCRETİ NE KADAR? | ÖSYM AİS KILAVUZU

    YKS başvuru kılavuzu ile beraber başvuru işlemlerine dair detaylar da belli oldu. Peki, 2022 YKS başvurusu nasıl yapılır, üniversite sınav ücreti ne kadar ve nereye ödenecek?

    İşte, TYT, AYT, YDT YKS başvurusu ile ilgili bilgiler...

  • YKS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, (ÖSYM) 2022 YKS üniversite başvurularına ilişkin kılavuzu yayımladı. 

    YKS 2022 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

  • YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 

    YKS sınav başvuruları için adaylar başvurularını, 11 Şubat 2022 tarihinden itibaren elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 21.30’dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabileceklerdir.

    ÖSYM AİS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • YKS BAŞVURU ÜCRETİ BELLİ OLDU!

    Yayınlanan kılavuza göre her bir sınav için sınav ücreti 115 TL olarak belirlendi.

  • YKS 2022 NE ZAMAN YAPILACAK?

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT, AYT, YDT olmak üzere üç ayrı oturumda gerçekleştiriliyor.

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT)

    SINAV TARİHİ: 18.06.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT)

    SINAV TARİHİ: 19.06.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT)

    SINAV TARİHİ: 19.06.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

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