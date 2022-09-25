YKS maratonu, ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla son bulurken, geçen sene olduğu gibi bu yıl da üniversite yerleştirmelerinde 3. ek tercih olup olmayacağı merak konusu oldu. YKS ek tercih yerleştirme sonuçlarına göre üniversite yakıtlarını beklemeye başlayan adaylar ise üniversite kayıt tarihini araştırmayı sürdürdü. Peki YKS 3. ek tercih olacak mı? 2022 YKS 3. ek tercih ne zaman, nasıl yapılır? İşte merak edilen soruların yanıtı...