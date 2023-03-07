Yiyenlerin damakları şenlenecek! İşte tarif sorduran Kemalpaşa tatlısı!

KEMALPAŞA TATLISI TARİFİ

Bir kabın içerisinde peyniri rendeleyin ve sonrasında yumurta, irmik, tuzu alarak karıştırın. İçerisine un, kabartma tozu ekleyerek ele yapışmayan bir hamur elde edin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve yuvarlayın. Fırın tepsisine dizin ve 200 derecede pişirin.

Şerbeti için malzemeleri tencereye alın ve kaynatın. Kaynayan şerbete en son limon suyu ekleyin ve son olarak pişen tatlıları ilave edin.

Tatlılar ne çok sert olmalı ne de çok yumuşak. Dağılmadan servis tabağına alın ve üstlerini süsleyin. Afiyet olsun!