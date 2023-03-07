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Yiyenlerin damakları şenlenecek! İşte tarif sorduran Kemalpaşa tatlısı!

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte şimdiden menüler hafızalarda şekillenmeye başladı. İşte hem pratik hem de Ramazan sofralarını şenlendirecek Kemalpaşa tatlısı tarifi...

Giriş: 07.03.2023 - 17:27 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Yediden yetmişe birçok kişinin sevdiği tatlılardan biri olan Kemalpaşa tatlısının orijinal halinde peynir vardır. Biz bu tarifimizde orijinal halini vereceğiz fakat isteğe bağlı olarak içerisine peynir ilave etmeden de yapabilirsiniz. İşte Kemalpaşa tatlısının yapım aşamaları…

  • KEMALPAŞA TATLISI MALZEMELERİ

    1 tane yumurta

    250 gram tuzsuz peynir

    1 paket kabartma tozu

    Bir çimdik tuz

    1 büyük çay bardağı irmik

    1 çay bardağı dolusu un

    Şerbeti için;

    1,5 bardağı toz şeker

    2,5 su bardağı su

    1 tatlı kaşığı limon suyu

  • KEMALPAŞA TATLISI TARİFİ

    Bir kabın içerisinde peyniri rendeleyin ve sonrasında yumurta, irmik, tuzu alarak karıştırın. İçerisine un, kabartma tozu ekleyerek ele yapışmayan bir hamur elde edin.

    Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve yuvarlayın. Fırın tepsisine dizin ve 200 derecede pişirin.

    Şerbeti için malzemeleri tencereye alın ve kaynatın. Kaynayan şerbete en son limon suyu ekleyin ve son olarak pişen tatlıları ilave edin.

    Tatlılar ne çok sert olmalı ne de çok yumuşak. Dağılmadan servis tabağına alın ve üstlerini süsleyin. Afiyet olsun!

  • HAZIR KEMALPAŞA TATLISI NASIL YAPILIR?

    Tencere içerisinde şerbet hazırlayın, hazır kemalpaşaları içerisine atın ve şerbeti çekene kadar kaynatın. Pişen tatlıları kenara soğumaya alın. Üzerini hindistan cevizi ile süsleyin.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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