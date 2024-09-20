Yirmilik dişlerimiz neden var?
İnsan evriminin ilginç bir parçası olan yirmilik dişler, atalarımızın sert besinleri çiğneme ihtiyaçlarından doğmuştur. Ancak modern yaşamda bu dişler sıkça sorun yaratmaktadır. Peki, yirmilik dişlerin kökenleri ve günümüzdeki rolü nedir?
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İnsanoğlunun yüzyıllar içinde geçirdiği evrimsel değişim, yirmilik dişlerin varlığını sorgulatıyor. Birçok insanın genç yaşlarda sorun yaşadığı yirmilik dişler, aslında binlerce yıl önceki beslenme alışkanlıklarımızın bir kalıntısıdır. Yirmilik dişlerle yaşanan sorunlar neler? Detaylar haberimizde...
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NEDEN YİRMİ YAŞ DİŞLERİ VARDIR?
Yirmilik dişlerin yerleşimi
Çenenizin en uzak köşesinde yirmilik dişleriniz yer alır. Diğer azı dişleri gibi, yiyecekleri öğütmeye yardımcı olarak yutmayı ve sindirimi kolaylaştırırlar.
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Evrimsel geçmişimiz
Yirmilik dişler, bol miktarda fındık, kök ve çiğ et yiyen mağara adamlarının sert beslenmesine uygundu. İlk insanlar yemek pişirme konusunda henüz mükemmel olmadıkları için, yiyecekleri yutmadan önce etkili bir şekilde ezmenin bir yoluna ihtiyaç duyuyorlardı.
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Geniş çeneler ve fazladan dişler
Geniş çeneleri olan atalarımız, arkadaki fazladan diş setini rahatlıkla tutabiliyordu; bu nedenle yirmilik dişlerin varlığı zahmetli bir sorun değildi. Ancak günümüzde insanlar üçüncü azı dişlerine gerçekten ihtiyaç duymuyor.
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Modern yaşam ve yirmilik dişler
Yiyecekleri çiğnemeyi kolaylaştırmak için sayısız teknik geliştirdik. Çeşitli pişirme süreçleri ve lokma büyüklüğünde parçalar kesmek için çatal bıçak takımlarıyla artık yirmilik dişlere pek ihtiyacımız yok.
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Yirmilik dişlerin çıkma zamanı
Yirmilik dişler, genellikle liseden mezun olduğunuz veya üniversiteye başladığınız dönemlerde çıkmaya başlar.
Gelişim süreci
Yirmilik dişlerin gelişimi, çocukluk döneminde, yaklaşık 7 ila 10 yaşları arasında başlar. Ancak, bu dişlerin çıkması için gerekli olan çene büyüklüğü, çocuklukta yeterli değildir.
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Çene büyümesi ve yer ihtiyacı
Yıllar geçtikçe çeneniz büyür; bu da yirmilik dişlerin çıkması için daha fazla alan sağlar. Erken yetişkinlik döneminde çeneniz, üçüncü azı dişlerini yerleştirmek için yeterli kapasiteye sahip olur.
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Belirtiler
Yirmilik dişlerinizin çıkmaya başladığını, çenenizin arka kısmında ağrı veya diş eti hassasiyeti hissettiğinizde anlayabilirsiniz.
Cinsiyete göre çıkış farklılıkları
Genel olarak erkeklerin yirmilik dişleri, kadınlardan daha önce çıkar ve genellikle ilk olarak üst çenede yer alır.
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Çıkma süresinin uzunluğu
Bununla birlikte, yirmilik dişlerin tamamen çıkması bazen yıllar alabilir.
Bazı insanlar neden yirmilik dişleri olmadan doğar?
Herkesin yirmilik dişi yoktur. İnsanların yaklaşık yüzde 25'inde 1 ila 3 yaş arasında yirmilik diş bulunurken, yaklaşık yüzde 35'inde hiç yoktur. Bazı uzmanlar, çenelerimizin genellikle yirmilik dişleri rahatça tutamayacak kadar küçük olduğu için, onların ortadan kaldıracak şekilde geliştiğini açıkladı. Ve bu hızla giderse, yirmilik dişler gelecekte tamamen yok olabilir.
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Potansiyel sorunlar ve çekim gerekliliği
Yirmilik dişlerde birçok şey ters gidebilir; bu nedenle çoğu insan, komplikasyonlar ortaya çıkmadan önce dişlerini çektirmeyi tercih eder. İşte yirmilik dişlerin yol açabileceği bazı yaygın sorunlar ve nedenleri.
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Gömülü yirmilik dişler
Gömülü yirmilik dişler, dişlerin çene kemiğinde düzgün bir şekilde çıkamadığı durumlar olarak tanımlanabilir. Bu, oldukça yaygın bir durumdur ve çeşitli sorunlara neden olabilir.
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Aşırı kalabalıklaşma
Yirmilik dişlerin büyümek için yeterli alanı olmaması, diğer dişlerin konumunu etkileyerek aşırı kalabalıklığa yol açabilir. Bu durum, dişlerin birbirine sürtünmesine ve hizalanma sorunlarına neden olabilir.
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Diş eti hastalığı
Sıkışık ve düzgün çıkmayan yirmilik dişler, diş etlerinde iltihaplanma ve diş eti hastalığı riskini artırır. Yetersiz hijyen koşulları, bu durumu daha da kötüleştirebilir.
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Diş çürüğü
Yirmilik dişlerin sıkışması, çevresindeki dişlerin minesini aşındırabilir. Bu, diş çürümesine neden olabilecek bir durumdur. Çürüyen dişler, enfeksiyon riski taşır ve tedavi edilmediğinde ciddi sorunlar doğurabilir.
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Enfeksiyon riski
Gömülü yirmilik dişler, enfeksiyon riskini artıran bir başka önemli faktördür. Diş etleri iltihaplandığında veya enfekte olduğunda, bu durum ağız sağlığını olumsuz etkileyebilir.
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Sonuç
Yirmilik dişler, büyümek için yeterli alana sahip değilse çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, bu dişlerin durumu düzenli olarak kontrol edilmeli ve gerektiğinde çekim işlemi gerçekleştirilmelidir. Ağız sağlığınızı korumak için diş hekimine danışmak her zaman en iyi yoldur.
Kaynak: Factsite