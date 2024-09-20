Çıkma süresinin uzunluğu

Bununla birlikte, yirmilik dişlerin tamamen çıkması bazen yıllar alabilir.

Bazı insanlar neden yirmilik dişleri olmadan doğar?

Herkesin yirmilik dişi yoktur. İnsanların yaklaşık yüzde 25'inde 1 ila 3 yaş arasında yirmilik diş bulunurken, yaklaşık yüzde 35'inde hiç yoktur. Bazı uzmanlar, çenelerimizin genellikle yirmilik dişleri rahatça tutamayacak kadar küçük olduğu için, onların ortadan kaldıracak şekilde geliştiğini açıkladı. Ve bu hızla giderse, yirmilik dişler gelecekte tamamen yok olabilir.