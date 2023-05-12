Konya'nın Karatay ilçesinde oturan Serhat (30) ve Mihriban Şagil (27) çifti, dün henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın ardından Mihriban Şagil evi terk edip, Karaman'da Sakabaşı Mahallesi'ndeki ailesinin yanına gitti. Serhat Şagil de bugün Karaman'a giderek görüşmek için eşini Sıla Parkı'na çağırdı. Çift burada görüştüğü sırada, yine tartışma çıktı.