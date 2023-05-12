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Karaman'da koca dehşeti! Mihriban'ı 5 yerinden bıçakladı

Karaman'da Serhat Şagil, tartıştığı eşi Mihriban Şagil'i vücudunun 5 yerinden bıçakladıktan sonra aynı bıçağı kendi karnına sapladı. Yaralı çift, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi

Giriş: 12.05.2023 - 12:32 | Güncelleme: ABONE OL
Karaman'da koca dehşeti! Mihriban'ı 5 kez bıçakladı - Son dakika haberleri
DHA

Konya'nın Karatay ilçesinde oturan Serhat (30) ve Mihriban Şagil (27) çifti, dün henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın ardından Mihriban Şagil evi terk edip, Karaman'da Sakabaşı Mahallesi'ndeki ailesinin yanına gitti. Serhat Şagil de bugün Karaman'a giderek görüşmek için eşini Sıla Parkı'na çağırdı. Çift burada görüştüğü sırada, yine tartışma çıktı.

5 YERİNDEN BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesiyle Serhat Şagil, eşini vücudunun 5 yerinden bıçakladıktan sonra aynı bıçağı kendi karnına sapladı. Çift kanlar içinde yere yığılırken, ihbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATAMADI

Yaralılardan Mihriban Şagil olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Serhat Şagil de özel bir hastaneye kaldırıldı. Mihriban Şagil'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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