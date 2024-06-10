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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yine aynı senaryo! Ankara'da boşanma aşamasında bir koca eşini ve 5 yaşındaki kızını vurdu | Son dakika haberleri

        Yine aynı senaryo! Eşini ve 5 yaşındaki kızını vurdu

        Ankara'da boşanma aşamasında bir koca, eşini ve 5 yaşındaki kızını vurup intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 19:13 Güncelleme: 10.06.2024 - 20:08
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        Yine aynı senaryo! Eşini ve 5 yaşındaki kızını vurdu
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        Ankara'da bir kişi, boşanma aşamasında olduğu karısını ve kız çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Yakup Koca (55), boşanma aşamasındaki eşi Semiha Koca'nın (43) yaklaşık bir aydır kaldığı anne ve babasının Yenimahalle ilçesi Yeşilevler Mahallesi Yeşilvadi Konutları'ndaki evine geldi.

        ANNE VE KIZI HAYATINI KAYBETTİ

        Yakup ve Semiha Koca, apartmanın önündeki kameriyede bir süre konuştuktan sonra tartışmaya başladı.

        Tartışma sırasında Yakup Koca yanında bulundurduğu silahla önce eşi Semiha Koca'ya, ardından yanlarında bulunan 5 yaşındaki çocukları Hilal Nur'a ateş etti. Anne ve kızı, olay yerinde hayatını kaybetti.

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        Yakup Koca, daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

        Yaralı olarak hastaneye sevk edilen Yakup Koca'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        "BABA YAPMA' YA DA 'BABA DUR' GİBİ BİR ŞEY DUYDUM"

        Apartman sakinlerinden Fatma Erciyas, gazetecilere, olay gerçekleştiğinde mutfakta olduğunu ve silah sesini duyduğunu belirtti.

        Ardından silah sesinin devam ettiğini söyleyen Erciyas, "'Baba yapma' ya da 'Baba dur' gibi bir şey duydum. Sonra çocuğun da sesi gelmedi. Son bir silah sesi duydum, adam kendine sıktı muhtemelen. Duyduğum kadarıyla boşanma aşamasındalarmış. Çocuğunu görmek için gelmiş buraya." dedi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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