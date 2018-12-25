Yakın zamanda vizyonda olacak olan 'Organize İşler 2 Sazan Sarmalı' adlı sinema filmi ile sevenleriyle buluşmaya hazırlanan Yılmaz Erdoğan, gala gösteriminin nerede yapılacağına henüz karar vermediklerini söyledi.

Bir restoranda yakın dostları ve iş arkadaşları ile bir araya gelen Yılmaz Erdoğan, burada hem yemek yedi, hem de kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Alışveriş merkezinden ayrılırken kısa bir alışveriş turu da yapmayı ihmal etmeyen usta tiyatrocu, ilerleyen saatlerde aracıyla AVM'den ayrıldı.