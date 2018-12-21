Muhabirlerin "Eskiden Şener Bey'le aşk yaşadığınıza dair dedikodular vardı. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz?" sorusuna Emel Sayın "Ah ne hoş. Ama biz Şener Şen'le çok iyi arkadaşız. Kendisi çok sevdiğim, çok güvendiğim ve değer verdiğim bir arkadaşım. Umarım bende onun için öyleyimdir. Şuana kadar öyle bir şey olmadı ama bundan sonrası için ne olur, Allah bilir(gülüyor)" sözleriyle yanıtladı.