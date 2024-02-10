Sıcaklık 10 derece düşecek! Batıya sağanak gelecek! Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?

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Bu hafta yurdun batı kesiminde ilkbahar havasının esmesinin ardından Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, önümüzdeki hafta için uyarıda bulundu. İşte Öztel'in uyarıları:

"BU HAFTA SONU YAĞIŞ BEKLENMİYOR" "Türkiye’nin batı ve kuzeybatı bölgeleri (Ege, Marmara ve Batı Karadeniz kıyıları) bugün lodostan esen kuvvetli rüzgar altında. Bir yandan hava ısınırken, gökyüzünde bulutlar artıyor. Ancak güney kıyılarında lokal olarak zayıf yağmurlar dışında, Türkiye’de hafta sonu önemli bir yağış beklenmiyor.

"PAZAR GÜNÜ RÜZGAR KUVVETLENECEK" İstanbul’da hava rüzgarlı ve parçalı-çok bulutlu. Güneş bulutların arasından az görünürken hava sıcaklığı 16-17°C hissediliyor. İstanbul’u ve Marmara Bölgesini etkileyen rüzgarlı hava nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanabilir. Pazar günü öğlen saatleri de rüzgar kuvvetlenecek. REKLAM

"SOBA ZEHİRLENMELERİNE DİKKAT" Çanakkale rüzgardan en çok etkilenen merkez, İzmir ve çevresinde de hava hem bugün hem yarın rüzgarlı olacak. İç kesimlerde de etkisi hissedilen güneyli hava hareketi, bu gece baca gazı zehirlenmelerine yol açabilir. (soba kullanılan iç ortamda sobanın tamamen söndüğünden emin olmalı)

"ANADOLU'DA KAR GÖRÜNÜYOR" Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu, ısınan hava ile kar örtüsünün bir kısmını kaybediyor ancak gelecek hafta ortasından sonra Anadolu’da yeni yağışlar oluşabilir.

"HAFTA BAŞI EGE'DE KUVVETLİ YAĞIŞ" Bu ısınan havanın ardından 12 Şubat Pazartesi gününden itibaren yeni yağışlar görünüyor. İstanbul çevresinde Pazartesi günü bir miktar yağmur toplarız fakat kıyı Ege’de kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkileyebilir. Hafta başı İzmir ve çevresinde yağmurlar kuvvetli olacak görünüyor. REKLAM

"DEPREM BÖLGESİNDE YAĞMUR VAR" Haftaya Güneydoğu ve Doğu Akdeniz (deprem bölgemizin neredeyse tamamı), yağmurlu günler geçirecek. Hava sıcaklıkları bu kesimde 10-12°C’ye gerileyebilir. "SICAKLIK 9-10 DERECE DÜŞÜYOR" 14-15 Şubat günleri Batı Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu gibi bölgelerde yeni kar yağışları düşebilir. Hava haftaya hafta sonu gelirken hissedilir biçimde soğuyacak. Marmara’nın kıyıları için bir kar soğuğu görünmese de İstanbul’da sıcaklık yeniden 7-8°C’lere düşebilir. Ay ortası beklenen bu soğuktan öncesi ılık yağmurlarla geçecek. Ardından hava soğuyup yeniden kışa benzeyecek görünüyor." Mart, nisan, mayıs aylarında sıcaklık ne olacak? Uzmanı açıkladı! Haberi Görüntüle Meteoroloji'den 21 kent için "sarı" alarm! Batıda fırtına doğuda çığ uyarısı! Haberi Görüntüle