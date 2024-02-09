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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den 21 kent için sarı alarm! Batıda fırtına doğuda çığ! 10 Şubat Cumartesi hava durumu

        Meteoroloji'den 21 kent için "sarı" alarm! Batıda fırtına doğuda çığ uyarısı!

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre; bugün Ege'nin kıyı kesiminde, Akdeniz'in doğusunda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji; Marmara'da 7 kent için fırtına, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 14 kent için çığ uyarısında bulunarak "sarı" alarm verdi. İşte o kentlerimiz...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2024 - 22:03 Güncelleme: 09.02.2024 - 22:05
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        Meteoroloji'den 21 kent için "sarı" alarm! Batıda fırtına doğuda çığ uyarısı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu (Siirt dışında), Tunceli, Malatya, Elazığ ve Bingöl çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        KARADENİZ, DOĞU VE GÜNEYDOĞU İÇİN "ÇIĞ" UYARISI

        İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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        MARMARA VE EGE'DE FIRTINANIN HIZI 70 KM

        Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege’de güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        "SARI" ALARM VERİLEN 21 KENTİMİZ

        Fırtına alarmı verilen illerimiz: İstanbul, Balıkesir, Bursa, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli. Çığ alarmı verilen kentlerimiz: Ağrı, Artvin, Bitlis, Erzurum, Giresun, Hakkari, Kars, Muş, Rize, Trabzon, Van, Şırnak, Ardahan ve Iğdır.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 15, Parçalı bulutlu.

        İSTANBUL: 17, Parçalı bulutlu.

        İZMİR: 19, Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı.

        KOCAELİ: 21, Parçalı bulutlu.

        BURSA: 21, Parçalı ve çok bulutlu.

        EDİRNE: 21, Parçalı ve çok bulutlu.

        KIRKLARELİ: 17, Parçalı ve çok bulutlu.

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        A.KARAHİSAR: 15, Parçalı bulutlu.

        DENİZLİ: 19, Parçalı ve çok bulutlu.

        MUĞLA: 13, Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı.

        ADANA: 20, Parçalı ve çok bulutlu.

        ANTALYA: 18, Parçalı ve çok bulutlu.

        HATAY: 16, Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı.

        MERSİN: 19, Parçalı ve çok bulutlu.

        ESKİŞEHİR: 17, Parçalı bulutlu.

        KONYA: 15, Parçalı bulutlu.

        BOLU: 16, Parçalı bulutlu.

        KASTAMONU: 16, Parçalı bulutlu.

        ZONGULDAK: 18, Parçalı bulutlu.

        SAMSUN: 21, Parçalı bulutlu.

        TRABZON: 18, Parçalı bulutlu.

        ARTVİN: 13, Parçalı bulutlu.

        ERZURUM: 5, Parçalı ve çok bulutlu.

        KARS: 6, Parçalı ve çok bulutlu.

        MALATYA: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

        VAN: 6, Parçalı ve çok bulutlu.

        DİYARBAKIR: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

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        GAZİANTEP: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

        SİİRT: 14, Parçalı ve çok bulutlu.

        ŞANLIURFA: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

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