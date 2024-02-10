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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş transferde çifte bonservis rekoru kırdı! Ernest Muçi ve Al-Musrati... - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş transferde çifte bonservis rekoru kırdı!

        Beşiktaş durdu durdu, ara transfer döneminin son saatlerinde iki bomba birden patlattı. Siyah-beyazlılar, transferin son gününde önce Ernest Muçi, ardından da Al-Musrati'yi kadrosuna katarken, iki futbolcu için ödenecek bonservis bedelleri kulüp tarihine geçti.

        Giriş: 10.02.2024 - 09:59 Güncelleme: 10.02.2024 - 09:59
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        • 1

          Süper Lig'de 2023-2024 sezonu ara transfer dönemi 9 Şubat saat 23.59 itibarıyla sona ererken, şampiyonluğa erken havlu atan Beşiktaş, son günde yaptığı takviyelerle dikkat çekti.

        • 2

          Siyah-beyazlılar, önce Arnavut 10 numara Ernest Muçi'yi kadrosuna katarken, ardından da Libyalı ön libero Al-Musrati'yi renklerine bağladı.

        • 3

          Beşiktaş yönetiminin büyük bir gizlilik içinde bitirdiği iki transferin bonservis bedelleri ise dudak uçuklattı.

        • 4

          MUÇİ'YE 10 MİLYON EURO

          Siyah-beyazlılar, 3.5 yıllık sözleşme imzaladığı 22 yaşındaki Ernest Muçi için kulübü Legia Varşova'ya 10 milyon euro bosnservis bedeli ödeneceğini KAP'a bildirdi.

        • 5

          Muçi'nin sonraki satışından elde edilecek net karın %10'u da Legia Varşova'ya ödenecek.

        • 6

          Beşiktaş yönetimi, Muçi'nin ardından ikinci bombayı ise Al-Musrati'yi transfer ederek patlattı.

        • 7

          Kartal, Portekiz ekibi Braga'dan 27 yaşındaki Libyalı ön liberoyu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.

        • 8

          Siyah-beyazlılar, Al-Musrati transferi için 1 milyon euro kiralama bedeli, 11 milyon euro zorunlu satın alma bedeli ve 2.5 milyon euro bonus maddeleri olmak üzere toplam 14.5 milyon euro ödeneceğini KAP'a bildirdi.

        • 9

          İKİ YILDIZIN BONSERVİS MALİYETLERİ 24.5 MİLYON EURO'YU BULACAK

          Beşiktaş'ın kasasından böylece Muçi ve Al-Musrati için toplamda 24.5 milyon euro çıkacak.

        • 10

          AL-MUSRATI TARİHE GEÇECEK

          Bununla birlikte bonservisine bonuslarla birlikte 14.5 milyon euro ödenecek olan Al-Musrati, Beşiktaş kulüp tarihinin en pahalı transferi unvanını ele geçirecek.

        • 11

          Beşiktaş'ta Muçi ve Al-Musrati öncesi transfer rekoru Rodrigo Tabata'ya aitti.

        • 12

          Siyah-beyazlılar, Brezilyalı yıldızın transferi için o dönem Gaziantepspor'a 8.5 milyon euro ödemişti.

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