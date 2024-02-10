Beşiktaş transferde çifte bonservis rekoru kırdı!
Beşiktaş durdu durdu, ara transfer döneminin son saatlerinde iki bomba birden patlattı. Siyah-beyazlılar, transferin son gününde önce Ernest Muçi, ardından da Al-Musrati'yi kadrosuna katarken, iki futbolcu için ödenecek bonservis bedelleri kulüp tarihine geçti.
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Süper Lig'de 2023-2024 sezonu ara transfer dönemi 9 Şubat saat 23.59 itibarıyla sona ererken, şampiyonluğa erken havlu atan Beşiktaş, son günde yaptığı takviyelerle dikkat çekti.
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Siyah-beyazlılar, önce Arnavut 10 numara Ernest Muçi'yi kadrosuna katarken, ardından da Libyalı ön libero Al-Musrati'yi renklerine bağladı.
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Beşiktaş yönetiminin büyük bir gizlilik içinde bitirdiği iki transferin bonservis bedelleri ise dudak uçuklattı.
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MUÇİ'YE 10 MİLYON EURO
Siyah-beyazlılar, 3.5 yıllık sözleşme imzaladığı 22 yaşındaki Ernest Muçi için kulübü Legia Varşova'ya 10 milyon euro bosnservis bedeli ödeneceğini KAP'a bildirdi.
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Muçi'nin sonraki satışından elde edilecek net karın %10'u da Legia Varşova'ya ödenecek.
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Beşiktaş yönetimi, Muçi'nin ardından ikinci bombayı ise Al-Musrati'yi transfer ederek patlattı.
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Kartal, Portekiz ekibi Braga'dan 27 yaşındaki Libyalı ön liberoyu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.
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Siyah-beyazlılar, Al-Musrati transferi için 1 milyon euro kiralama bedeli, 11 milyon euro zorunlu satın alma bedeli ve 2.5 milyon euro bonus maddeleri olmak üzere toplam 14.5 milyon euro ödeneceğini KAP'a bildirdi.
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İKİ YILDIZIN BONSERVİS MALİYETLERİ 24.5 MİLYON EURO'YU BULACAK
Beşiktaş'ın kasasından böylece Muçi ve Al-Musrati için toplamda 24.5 milyon euro çıkacak.
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AL-MUSRATI TARİHE GEÇECEK
Bununla birlikte bonservisine bonuslarla birlikte 14.5 milyon euro ödenecek olan Al-Musrati, Beşiktaş kulüp tarihinin en pahalı transferi unvanını ele geçirecek.
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Beşiktaş'ta Muçi ve Al-Musrati öncesi transfer rekoru Rodrigo Tabata'ya aitti.
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Siyah-beyazlılar, Brezilyalı yıldızın transferi için o dönem Gaziantepspor'a 8.5 milyon euro ödemişti.
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